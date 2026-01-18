Phá chuyên án lớn tại 2 tỉnh thành, bắt Nguyễn Bá Hưng SN 1992 cùng 3 "thư ký"

Ngày 17/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 10/01 đơn vị chủ trì, phối hợp Công an các xã Lệ Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Khe Tre (TP. Huế) đấu tranh triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đường dây hoạt động dưới hình thức ghi số lô, số đề, do Nguyễn Bá Hưng (SN 1992, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) và Huỳnh Minh Quốc Pháp (SN 1995, trú xã Khe Tre, TP. Huế) cầm đầu.

Từ trái qua đối tượng Nguyễn Bá Hưng và Huỳnh Minh Quốc Pháp cùng 3 thư ký đề liên quan. Đối tượng Lê Thế Thiết cùng tang vật vụ việc

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã triệu tập, làm rõ 5 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến nay, số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc khoảng 2 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, ngày 11/01 vừa qua đã phối hợp Công an phường Đồng Thuận, phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh triệt phá thành công chuyên án khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Đối tượng Lê Thế Thiết cùng tang vật vụ việc. Ảnh: CA Quảng Trị

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Lại Thế Thiết (SN 1979, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đồng thời làm rõ nhiều đối tượng liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, bước đầu xác định đường dây này có số tiền giao dịch hàng tháng trên 7 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.