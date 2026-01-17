Phá chuyên án lớn, bắt Nguyễn Văn Chung SN 1994 và 6 người khác, tịch thu hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 07 đối tượng để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự, gồm:

Nguyễn Văn Chung (SN 1994, trú TDP Mỹ Tượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đức Long (SN 2000, trú TDP 3, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Ong Khắc Minh (SN 2000, trú TDP 4, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Tạ Văn Bá (SN 1989, trú phường Đức Thịnh, tỉnh Bắc Giang); Cao Bá Nam Việt (SN 1991, trú phường Xuân An, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Trí Huy (SN 1995, trú TDP Mỹ Tượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Anh Đô (SN 1999, trú phường Tân Mỹ, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, ngày 12/01/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp nhận thông, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P. (SN 1990, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã phân công Tổ công tác gồm nhiều Điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức truy xét, làm rõ.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu xác định:

Từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo "acc quẫy", dựng kịch bản "báo lãi", giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 02 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm: 01 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 06 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin theo các lời mời chào đầu tư trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền vào các website, ứng dụng chưa được cơ quan chức năng cấp phép; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chi Chi