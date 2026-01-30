Phá chuyên án lớn, bắt giữ Lương Thị Chiến SN 1979 và đàn em

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Đồn Biên phòng Mường Ải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán người qua biên giới, bước đầu bắt giữ 05 đối tượng.

Cầm đầu đường dây trên là Lương Thị Chiến (sinh năm 1979), trú xã Chiêu Lưu. Theo đó, từ đầu năm 2011, Lương Thị Chiến cấu kết với một số đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây, tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, muốn kiếm tiền nhanh chóng để lừa bán sang làm vợ cho đàn ông ngoại quốc.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng trải dài trên nhiều địa bàn, chia thành nhiều nhóm nhỏ, có tổ chức, tinh vi. Cơ quan Công an xác định, ngoài Chiến, 04 đối tượng khác cũng tham gia vào đường dây trên với vai trò tích cực gồm: Nguyễn Văn Phỏng (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1982), Lương Thị Hoa (sinh năm 1969), cùng trú xã Hữu Kiệm và Lô Thị Nhân (sinh năm 1978), trú xã Chiêu Lưu.

Hành vi của nhóm đối tượng trên gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Sau thời gian theo dõi, đến ngày 29/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Biên phòng Mường Ải đồng chủ trì, phối hợp Công an 02 xã Hữu Kiệm và Chiêu Lưu bắt giữ 05 đối tượng nói trên về hành vi mua bán người.

05 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu Ban chuyên án làm rõ, với thủ đoạn trên, chúng đã dụ dỗ bán 01 phụ nữ tại xã Mường Típ sang làm vợ ở nước ngoài với giá 90 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng nhóm đối tượng đưa cho gia đình nạn nhân, 70 triệu đồng còn lại được chúng chia nhau tiêu xài. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công nạn nhân bị số đối tượng trên lừa bán.

Hiện, chuyên án đang được đấu tranh, mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ.