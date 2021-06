Phá chuyên án “khủng” phát hiện thủ đoạn bất ngờ của tội phạm ma túy

“Nhân bản người” để vận chuyển ma túy vẫn không thoát



Qua nhiều ngày trinh sát và nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Vân Hồ nắm thông tin có một nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới ra quốc lộ 6 và đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh.

4h ngày 19-6, tổ công tác Công an huyện Vân Hồ gồm hơn 10 CBCS mang theo vũ khí, phương tiện nghiệp vụ và ít đồ ăn khô di chuyển đến khu vực cách bản Nà Sàng khoảng 10 km.

Theo tin nắm được, đối tượng sẽ mang “hàng” đi qua con đường này trong ngày 19-6. Tổ công tác chia làm 2 mũi trinh sát, bám chặt đoạn đường mà đối tượng có thể vận chuyển ma túy đi qua. Tuy nhiên, nhiều giờ trôi qua, không thấy bóng dáng chiếc xe máy nào.

Cả ngày nằm trong rừng mai phục, anh em vẫn không nản, kiên trì bám trụ, không rời mục tiêu. Đến hơn 5h ngày 20-6 thông tin chuyển tới, đối tượng đã rời bản mang theo lượng ma túy lớn.

Ban chuyên án họp bàn kế hoạch tác chiến.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã phân công đồng bọn đi trước dò đường, làm nhiệm vụ hoa tiêu, mỗi đối tượng cách nhau khoảng 500m và dùng điện thoại nối thông trong quá trình di chuyển, nếu phát hiện lực lượng chức năng thì đối tượng mang “hàng” sẽ lập tức chuyển hướng tẩu thoát.

Tuy nhiên, Công an huyện Vân Hồ đã huy động những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất, chia thành nhiều tổ công tác, đón đầu, chốt chặn với quyết tâm cao là phải bắt được đối tượng và tang vật.

Thiếu tá Tô Hùng Mạnh, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ cho biết, các đối tượng phạm tội ngày càng nghĩ ra nhiều chiêu trò để đối phó với các lực lượng chức năng, chúng thường chọn những đường mòn, lối mở hoặc xuyên rừng để tránh bị phát hiện. Chúng ngụy trang giả làm người đi săn, đi bẫy chim hoặc đi làm nương.

Điều đặc biệt là chúng sử dụng nhiều đồng bọn để làm hoa tiêu, đi xe, mặc quần áo giống nhau theo kiểu “người nhân bản” nên rất khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện chính xác đối tượng nào là người mang “hàng”, không những thế chúng sẵn sang chống trả bằng vũ khí nóng khi bị vây bắt.

Lúc 17h50 phút, mục tiêu xuất hiện, trước đó cứ 5 phút lại có 1 chiếc xe máy đi qua. Với nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy và nắm chắc đặc điểm nhận dạng cũng như thói quen của đối tượng, các trinh sát đã xác định chính xác đối tượng mang ma túy và khi đối tượng nghi vấn đi đến, các trinh sát đã ập đến khống chế, khiến đối tượng không kịp trở tay.

Các đối tượng dò đường cũng không hề biết có lực lượng chức năng mai phục nên không thể báo cho đối tượng chính. Mở cốp xe của đối tượng phát hiện trong đó có 1 bao tải chứa 20 bánh heroin.

Đối tượng bị bắt là Phàng A Lư, sinh năm 1990, trú tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 20 bánh heroin tổng trọng lượng là 6,396 kg.

20 bánh ma túy bị thu giữ.



Tại Cơ quan công an, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho 1 người đàn ông không rõ tên, địa chỉ từ bản Khò Hồng đến khu vực bản Nà An, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ với tiền công 20 triệu đồng.

Cũng trong ngày 20-6, vào lúc 12h, tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Sồng Thị Sống, sinh năm 1974, trú tại bản Hua Tạt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Sống khai nhận buôn bán ma túy tổng hợp cho một đối tượng không biết tên, khi đang chuẩn bị thực hiện “phiên giao dịch” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

“Với kết quả thu giữ 20 bánh heroin và 5.000 viên ma túy tổng hợp, đây là kết quả của cả quá trình trinh sát suốt thời gian dài. Để làm được những chuyên án lớn như thế này thì mỗi CBCS luôn phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh cũng như sự chỉ đạo.

Quan trọng nhất trong các chuyên án này đó là đảm bảo được tính mạng, sức khỏe của đội ngũ trinh sát làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy...”, Trung tá, Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ chia sẻ.

Ngủ rừng, ăn lương khô phục bắt ma túy

Đánh án ma túy ở Tây Bắc mà đặc biệt là khu vực vùng biên như huyện Vân Hồ thì khó khăn lại tăng lên gấp nhiều lần. Bởi lẽ đây là khu vực nhạy cảm về ma túy, đối tượng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, rất khó khăn trong quá trình trinh sát.

Mỗi chuyên án ma túy thành công là công sức của cả tập thể CBCS với những ngày dài luồn rừng, ngủ núi, bữa ăn chủ lực là lương khô và nước lọc nhưng mãi rồi cũng thành quen, chẳng anh em nào than vãn nửa lời.

Đối tượng Phàng A Lư và tang vật tại cơ quan Công an.



Hôm đến Công an huyện Vân Hồ, chúng tôi tình cờ gặp Trung tá Mùa A Của, Đội trưởng Đội Hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Vân Hồ vừa trở về đơn vị trong bộ dạng “lôi thôi” với chiếc áo sờn vai và chiếc quần đã rách gối do truy đuổi đối tượng.

Trong túi vẫn còn gói lương khô ăn dở, anh vui vẻ nói: “Chuyên án thành công rồi em ạ, bây giờ anh mới yên tâm ăn ngon, ngủ kỹ, bấy nhiêu vất vả của cả tập thể cuối cùng cũng thành công”.

Gần 30 năm gắn bó trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, mỗi chuyên án lại là một kỷ niệm khó phai trong lòng người lính kỳ cựu ấy.

Khi chuyên án thành công, đó là nguồn thôi thúc anh em CBCS cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy khu vực vùng biên như Vân Hồ.

Trung tá Mùa A Của cho biết, trong bất cứ chuyên án nào, yêu cầu đòi hỏi đối với mỗi CBCS là ngoài sự dũng cảm, mưu trí, còn phải kiên trì, nhẫn nại vượt qua khó khăn, gian khổ và có óc phán đoán, khả năng phân tích các tình huống có thể xảy ra.

Và sau mỗi lần đánh án như thế, độ “chín” trong nghề và kinh nghiêm đánh án của anh em lại được tích lũy thêm.

Đối tượng Sồng Thị Sống cùng 5 nghìn viên ma túy tổng hợp.



Với nhiệm vụ được giao, thời gian qua Công an huyện Vân Hồ đã chủ động tham mưu với Công an tỉnh Sơn La nhiều chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy mang tính chiến lược, lâu dài, từng bước tháo gỡ những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy.

Việc liên tiếp phá thành công các chuyên án lớn về ma túy trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cũng là mong mỏi của bà con nhân dân về một ngày không có ma túy trên địa bàn huyện Vân Hồ nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, nhân dân trong bản Nà Sàng và bản Hua Tạt rất phấn khởi khi lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Phàng A Lư và Sồng Thị Sống.

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đã tổ chức họp dân để thông báo nhanh kết quả bắt giữ các đối tượng, động viên bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, tích cực phát giác, tố giác tội phạm, chung tay đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng.

Tính đến ngày 21-6, thực hiện tháng cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 20 đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, xác lập 3 chuyên án. Trong đó thu giữ 6.717,09 gram heroin, 5.683 viên ma túy tổng hợp.