HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phá cabin ô tô, giải cứu 2 người mắc kẹt sau tai nạn

Thu Hiền
|

Hai người mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm ô tô ở Nghệ An được lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu kịp thời.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin ô tô sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h12 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ va chạm giữa ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX, lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội, và ô tô mang biển kiểm soát 50H-216XX kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 77R-028XX.

Giải cứu người mắc kẹt trong cabin ô tô sau tai nạn giao thông Tại Nghệ An - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin ô tô, giải cứu hai người mắc kẹt sau vụ va chạm.

Cú va chạm khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị banh, cắt để tiếp cận cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài. Công tác cứu hộ có sự phối hợp của Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan.

Sau khi được giải cứu, 2 nạn nhân được chuyển sang cho lực lượng y tế tiếp nhận để chăm sóc, điều trị.

Giải cứu người mắc kẹt trong cabin ô tô sau tai nạn giao thông Tại Nghệ An - Ảnh 2.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi cabin, bàn giao cho lực lượng y tế sau khi được giải cứu.

Đến 5h15 cùng ngày, công tác cứu nạn, cứu hộ hoàn tất. Ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX bị hư hỏng nặng. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Tags

Nghệ An

cứu nạn

cứu hộ

tai nạn giao thông

Công an tỉnh Nghệ An

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại