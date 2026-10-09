Phá cabin ô tô, giải cứu 2 người mắc kẹt sau tai nạn

Hai người mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm ô tô ở Nghệ An được lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu kịp thời.

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin ô tô sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h12 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ va chạm giữa ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX, lưu thông theo hướng Nghệ An – Hà Nội, và ô tô mang biển kiểm soát 50H-216XX kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 77R-028XX.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cabin ô tô, giải cứu hai người mắc kẹt sau vụ va chạm.

Cú va chạm khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị banh, cắt để tiếp cận cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài. Công tác cứu hộ có sự phối hợp của Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan.

Sau khi được giải cứu, 2 nạn nhân được chuyển sang cho lực lượng y tế tiếp nhận để chăm sóc, điều trị.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi cabin, bàn giao cho lực lượng y tế sau khi được giải cứu.

Đến 5h15 cùng ngày, công tác cứu nạn, cứu hộ hoàn tất. Ô tô mang biển kiểm soát 29E-785XX bị hư hỏng nặng. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.