Đêm 10 tháng 11, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ bằng đạn dược dẫn đường chính xác vào các cơ sở công nghiệp quân sự và các mục tiêu quân sự tại Ukraine, bao gồm cả tên lửa đạn đạo trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Ví dụ đã có một vụ tấn công vào trung tâm tình báo điện tử của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MOU) tại Brovary-vùng Kiev,.

Ngoài ra, một căn cứ không quân gần Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytsky, nơi đồn trú của các máy bay Không quân Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, cũng bị tấn công.

Trong khi đó, vào ngày 11/11, một đoạn phim hiếm hoi về tên lửa Kinzhal được phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31K/I đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố trực tuyến. Video cho thấy đầu đạn được phóng ra, sau đó động cơ tên lửa bốc cháy và tên lửa nhanh chóng di chuyển ra xa.

Theo Trung tâm Quan hệ Công chúng FSB (PRC), động thái này nhằm đáp trả một hành động khiêu khích trắng trợn quy mô lớn - một nỗ lực của các cơ quan tình báo Ukraine và Anh nhằm cướp một máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal của VKS Nga.

Theo báo cáo truyền thông của FSB công bố ngày 11/11, các cơ quan tình báo Ukraine và Anh đã cố gắng chiêu mộ các phi công Nga, hứa trả 3 triệu dollars và cấp quyền công dân ở một quốc gia phương Tây cho họ, nếu phi công này quyết định phản quốc, trao máy bay cho kẻ thù.

Chiếc MiG-31 này trang bị tên lửa Kinzhal, được lên kế hoạch đưa đến căn cứ NATO ở Constanta, Romania.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal sẽ được chuyển tới phương Tây để học hỏi công nghệ siêu thanh của Nga, còn chiếc MiG-31 có thể biến thành mục tiêu bị bắn hạ của hệ thống phòng không NATO ở đây, trong âm mưu tạo ra một cơn sốt truyền thông về vụ tấn công của Nga nhằm vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Nếu âm mưu này thực hiện thành công, hậu quả có thể rất tiêu cực và khó lường đối với Moscow, nhưng rất may là âm mưu này đã bị các cơ quan tình báo Nga nắm được ngay từ đầu.

Các phi công Nga đã thông báo cho chỉ huy của họ về nỗ lực tuyển dụng của tình báo phương Tây và chuyển thông tin này cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Sau đó, một cuộc diễn tập tác chiến bắt đầu, trong đó các phi công Nga phối hợp với lực lượng phản gián.