Phá 6 trạm tác chiến điện tử, tập kích tên lửa vào các đơn vị an ninh, tình báo

Ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên lãnh thổ vùng Kursk .

Các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga đã đánh bại các đội hình gồm 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFU gần Gornal, Guyevo và Oleshnya.

Các lực lượng Nga đã tấn công lực lượng và thiết bị của AFU gần Gornal, Guyevo và Oleshnya cũng như Basovka, Belovody, Velikaya Rybitsa, Vladimirovka, Vodolagi, Zhuravka, Zapselye, Loknya, Malaya Rybitsa, Miropolye, Mogritsa, Sadki… vùng Sumy.

Trong ngày, AFU mất: 160 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 ATV và 4 trạm chỉ huy UAV.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3/2025. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Belgorod , Tập đoàn quân Sever của Nga đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của AFU gồm 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn UAV, 2 trung đoàn tấn công của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Krasnopolye, Ugroyedy, Petrushevka, Prokhody, Miropolskoye (khu vực Sumy) và Slatino (khu vực Kharkov).

Theo hướng Kharkov , quân đội Nga tấn công vào các đội hình của 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới AFU gần Volchansk (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 70 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và 2 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Kupyansk , Lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình dọc tuyến đầu, họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk (khu vực Kharkov), Nadiya (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Redkodub (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR), vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 240 quân, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe trinh sát Dingo do Anh sản xuất, 6 xe bán tải, 4 khẩu pháo dã chiến, gồm 3 khẩu do nước ngoài sản xuất và 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Verba.

Ngoài ra, các trạm tác chiến điện tử Nota và Zakhist-AF, 1 trạm radar RADA do Israel sản xuất và 1 kho đạn của Ukraine đã bị vô hiệu hóa.

Ở hướng Donetsk , Tập đoàn quân Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây ra tổn thất cho các đội hình của 1 lữ đoàn xe tăng, 7 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn không quân cơ động, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU và 1 lữ đoàn tác chiến đặc biệt/

Giao tranh diễn ra gần Chasov Yar, Stupochki, Alekseyevo-Druzkovka, Seversk, Konstantinovka, Nikolayevka, Pleshcheyevka, Ulyanovka, Novoolenovka và Katerinovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 300 quân, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 4 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe bán tải, 2 khẩu pháo và 1 kho đạn.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 30/3/2025, hướng Andriivka. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Zaporozhye (DPR).

Quân đội Nga đã tấn công 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 2 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn UAV, 1 trung đoàn tấn công, 1 tiểu đoàn tấn công của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn Vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Zverevo, Udachnoye, Peschanoye, Kotlino, Mirolyubovka, Shevchenko, Uspenovka, Alekseyevka, Novosergeyevka, Petrovskoye, Krasnoarmeysk và Novotoretskoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 510 quân, 7 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk , Tập đoàn quân Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của AFU.

Họ tấn công lực lượng và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới AFU, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Poddubnoye, Karla Marksa, Volnoye Pole, Razliv, Yalta, Vesyoloye, Zelenoye Pole (DPR) và Maliyevka (khu vực Dnepropetrovsk).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 140 quân, 1 xe cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến. Ba trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã tấn công các đội hình gồm 3 lữ đoàn cơ giới và 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU gần Novoandreyevka, Stepovoye (khu vực Zaporozhye), Dneprovskoye, Sadovoye (khu vực Kherson) và Kherson.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 65 quân, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 4 xe cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn dược và 1 kho nhiên liệu.

Các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho đạn dược, 1 doanh nghiệp lắp ráp và lưu trữ UAV cũng như các cụm nhân lực và thiết bị của đối phương ở 140 khu vực.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào khu vực triển khai tạm thời thuộc các đơn vị từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và lực lượng hoạt động đặc biệt của Tổng cục Tình báo (GUR) Ukraine khiến 170 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài bị vô hiệu hóa.

Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và 78 UAV cánh cố định.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29/3, phía Nga mất thêm: 1.510 quân, 14 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống pháo, 111 UAV, 130 phương tiện chở nhiên liệu.