Phá 2 đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi THPT

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ công an vừa triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ với quy mô lớn trên phạm vi cả nước trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, qua công tác đảm bảo an ninh mạng và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cuối tháng 5/3023, Phòng PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 2 nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để rao bán các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử.

Các đối tượng này chủ yếu giao dịch qua ứng dụng Zalo hoặc Facebook mời chào mua bán các loại camera wifi siêu nhỏ, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị định vị hỗ trợ gian lận thi cử cho các đối tượng trên địa bàn của tỉnh.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) triệu tập đối tượng H.N.H. (SN 1992, trú huyện Đức Trọng) để làm rõ hành vi sử dụng Facebook, đăng tải nhiều bài viết "bán, cho thuê thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử".

Từ đối tượng này, cơ quan công an đã triệu tập, mời làm việc với 2 trường hợp L.K.P. và C.T.T.L. (cùng trú TP Đà Lạt) có hoạt động đặt mua, thuê thiết bị gian lận thi cử qua mạng xã hội.

Chiều ngày 26/6, Phòng PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Đội Quản lý thị trường số 11 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện N.Đ.G (SN 1990, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng G, cơ quan điều tra phát hiện 10 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại Nokia có gắn micro nhỏ cùng nhiều linh kiện điện tử phục vụ cho gian lận thi cử.

Qua đấu tranh khai thác, G khai nhận từ năm 2018, nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của học sinh, sinh viên về các loại thiết bị gian lận công nghệ cao, G đã liên hệ đặt hàng từ nước ngoài, mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Trong những năm vừa qua, đối tượng đã bán hàng trăm bộ thiết bị như vậy. Các bộ thiết bị này được đối tượng rao bán trên mạng với giá 1-6 triệu đồng/ bộ.

Đáng chú ý, đối tượng G. còn tổ chức đường dây gian lận, "bao đậu" trong các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho nhiều người trên cả nước với giá giao động 5-14 triệu đồng/ chứng chỉ.

Hiện vụ việc đang đươc cơ quan công an mở rộng điều tra.