PGĐ Công an Thanh Hoá: "Giảm 7,5% vụ phạm tội là giảm hơn 100 người phải vào tù"

Năm 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện 1.319 vụ, 1.683 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, so với năm 2022 giảm 107 vụ (7,5%), 297 đối tượng (15%).

Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp đã tiếp nhận, xử lý gần 3.000 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (tiếp nhận 100%); xác minh, làm rõ gần 92,5% số tin; kết quả giải quyết bảo đảm đúng pháp luật và yêu cầu đề ra.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, giá trị của công tác công an là làm sao phòng ngừa, không có tội phạm.

Nói về số vụ, số đối tượng phạm tội giảm 7,5% so với năm 2022, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã giảm bớt đi hơn 100 người phải vào tù.

"Giá trị nhất của công tác công an là làm sao phòng ngừa, ít tù tội, ít tội phạm đi. Con số giảm 7,5% thực chất, ít nhất là giảm đi hơn 100 người phải vào tù. 100 người phải vào tù thì 100 gia đình khổ, con cái bơ vơ, không nơi nương tựa", Đại tá Dương Văn Tiến cho biết.

Năm 2023 tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tiếp tục được Công an Thanh Hoá tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với 32 chuyên án chung, khởi tố 161 vụ, 217 bị can, tổng số tiền cho vay lãi nặng trên 1.200 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an Thanh Hóa đã khởi tố 148 vụ, 204 bị can liên quan đến tín dụng đen

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá Dương Văn Tiến khẳng định, công tác tuyên truyền, ngăn chặn trong đấu tranh với tội phạm được xác định rất quan trọng. Do đó, năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì, phối hợp, tổ chức các "chiến dịch tuyên truyền" sâu rộng tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia phòng ngừa, răn đe, đấu tranh với tội phạm; tổ chức cảm hóa, giáo dục, quản lý, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.