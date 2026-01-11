Peugeot 408 nâng cấp lớn: Bỏ ‘nanh sư tử’ thay LED mới như Skoda, bản hybrid tiết kiệm chỉ 5L/100km mà về Việt Nam thì ‘hot’

Tại triển lãm ô tô Brussels (Bỉ) đang diễn ra, Peugeot mang tới phiên bản nâng cấp lớn cho 408, với loạt thay đổi tập trung vào thiết kế, công nghệ và hệ truyền động điện hóa. So với bản tiền nhiệm, 408 mới được làm sắc nét hơn, hiện đại hơn và mở rộng thêm các lựa chọn hybrid, plug-in hybrid và thuần điện.

Peugeot 408 nâng cấp facelift cho năm 2026. Ảnh: Car Magazine

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Peugeot loại bỏ chi tiết “nanh sư tử” quen thuộc và chuyển sang cụm đèn LED tách tầng. Dải đèn ban ngày phía trên gồm ba “vuốt” đóng vai trò đèn định vị và đèn báo rẽ dạng động. Cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn, ẩn trong các mảng ốp đen bóng, khiến tổng thể gọn gàng và liền mạch hơn.

Thiết kế bên ngoài tinh chỉnh phần lớn ở cụm đèn và mặt tản nhiệt. Ảnh: Peugeot

Lưới tản nhiệt cũng được thiết kế lại với tạo hình biểu cảm hơn, cùng những thanh LED dạng dọc xuyên suốt bề ngang khá giống trên mẫu xe điện Skoda Enyaq Trên các phiên bản cao, logo sư tử phát sáng được tích hợp radar phía sau, giúp phần đầu xe trông gọn gàng và hiện đại hơn. Cản trước mới cùng khe hút gió trung tâm được tinh chỉnh, thay họa tiết tổ ong bằng các thanh ngang.

Thiết kế LED ở mặt lưới tản nhiệt của 408 tương tự như Enyaq của Skoda. Ảnh: Peugeot

Phía sau, Peugeot 408 giữ lại bố cục tổng thể quen thuộc nhưng thay logo truyền thống bằng dòng chữ “Peugeot” phát sáng, lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe của hãng. Đèn hậu được làm mới, kết hợp các chi tiết ốp đen bóng. Xe sử dụng bộ mâm mới kích thước từ 17 đến 20 inch, đồng thời bổ sung màu sơn Flare Green, có khả năng đổi sắc từ vàng sáng dưới nắng sang xanh đậm khi vào bóng râm.

Bên trong khoang lái, các thay đổi mang tính tinh chỉnh. Peugeot nâng cấp vật liệu trang trí và bọc ghế, đồng thời trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch với đồ họa mới. Màn hình trung tâm 10 inch quen thuộc tiếp tục được giữ lại.

Nội thất xe ít có thay đổi hơn. Ảnh: Peugeot

Với phiên bản thuần điện E-408, Peugeot vẫn sử dụng pin NMC dung lượng 58,2 kWh, kết hợp mô-tơ điện công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 343 Nm. Tầm vận hành theo chuẩn WLTP đạt khoảng 456 km. Điểm mới nằm ở các tính năng hỗ trợ, bao gồm hệ thống tiền điều hòa pin, cho phép làm ấm pin trước khi sạc trong điều kiện lạnh. Trên bản GT, việc dẫn đường tới trạm sạc sẽ tự động kích hoạt chức năng này vào thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, E-408 còn có tính năng Plug & Charge, cho phép sạc mà không cần thao tác xác thực thủ công, cùng chức năng Vehicle To Load cung cấp công suất tối đa 3,5 kW cho các thiết bị bên ngoài. Xe cũng có tùy chọn giới hạn sạc ở mức 80% khi sạc AC tại nhà nhằm kéo dài tuổi thọ pin.

Với khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện, Peugeot tiếp tục cung cấp các tùy chọn hybrid. Bản plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng công suất 178 mã lực, mô-tơ điện 123 mã lực, pin lithium-ion 14,6 kWh và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tổng công suất đạt 237 mã lực, tầm hoạt động thuần điện tối đa khoảng 85 km.

Bên cạnh đó là bản hybrid tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 143 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp có điện hóa. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của phiên bản này đạt khoảng 5 lít/100 km theo chu trình WLTP.

Xe có cả cấu hình thuần điện, hybrid cắm sạc và tự sạc. Ảnh: Peugeot

Với loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động, Peugeot 408 bản nâng cấp cho thấy định hướng rõ ràng hơn về điện hóa và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, các phiên bản hybrid với mức tiêu thụ thấp được xem là yếu tố khiến mẫu xe này trở nên đáng chú ý hơn nếu được đưa về thị trường Việt Nam.