Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới ra mắt Việt Nam: Giá từ 1,279 tỷ, màn hình 21 inch, công nghệ ngập tràn, phả hơi nóng lên CR-V, Santa Fe

THACO Auto chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của Peugeot 3008 và Peugeot 5008 tại Việt Nam. Với Peugeot 3008, mẫu SUV hạng C được phân phối với 2 phiên bản Premium và GT đi cùng giá bán lần lượt 1,279 tỷ đồng và 1,429 tỷ đồng. Tương tự, với 2 phiên bản Premium và GT của 5008 mới có giá lần lượt 1,379 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng. Với những khách hàng mua bộ đôi SUV mới của Peugeot trong tháng 6 và 7 sẽ nhận ưu đãi trực tiếp 30 triệu đồng.

Bộ đôi SUV mới nhà Peugeot chính thức ra mắt.

Đây là lần đầu tiên hai mẫu SUV thế hệ mới được lắp ráp và phân phối tại thị trường trong nước, đồng thời Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ASEAN đón nhận bộ đôi sản phẩm này.

Peugeot 3008

Ở thế hệ mới, Peugeot 3008 thay đổi đáng kể về thiết kế với phong cách SUV coupe. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, cụm đèn Pixel LED cùng dải đèn định vị mô phỏng "móng vuốt sư tử" đặc trưng.

Mẫu SUV cỡ C này sở hữu bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi khoang nội thất được phát triển xoay quanh hệ thống Peugeot Panoramic i-Cockpit thế hệ mới.

Peugeot 3008 chuyển sang phong cách SUV coupe thể thao hơn.

Điểm nhấn bên trong xe là màn hình cong Panoramic kích thước 21 inch tích hợp bảng đồng hồ và màn hình giải trí. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, vô-lăng D-Cut mới, cần số điện tử e-Toggle cùng cụm phím cảm ứng i-Toggles cho phép tùy biến các chức năng truy cập nhanh.

Ngoài ra, Peugeot 3008 mới còn được trang bị ghế da Nappa, hệ thống âm thanh Focal Premium Hi-Fi 10 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất ambient, sạc điện thoại không dây và hệ thống lọc không khí AQS.

Khoang lái Panoramic i-Cockpit với màn hình cong 21 inch.

Về vận hành, Peugeot 3008 hoàn toàn mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Turbo PureTech, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe được phát triển trên nền tảng STLA Medium mới của Stellantis.

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhận diện biển báo giao thông.

Peugeot 5008

Trong khi đó, Peugeot 5008 hoàn toàn mới tiếp tục định vị là SUV 7 chỗ dành cho khách hàng gia đình. Mẫu xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.900 mm, cho phép bố trí cấu hình 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập theo tỷ lệ 40:20:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 50:50 nhằm tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Peugeot 5008 tiếp tục là lựa chọn SUV 7 chỗ dành cho gia đình.

Khoang nội thất của 5008 cũng sử dụng thiết kế Panoramic i-Cockpit với màn hình cong 21 inch tương tự 3008. Xe được trang bị ghế da Nappa, ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, thông gió, massage và nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi, đi kèm hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Nội thất 5008 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp.

Về sức mạnh, Peugeot 5008 hoàn toàn mới cũng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Turbo PureTech, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, được phát triển trên cùng nền tảng STLA Medium với Peugeot 3008.

Theo nhà phân phối, dung tích khoang hành lý của xe có thể mở rộng lên tới 2.232 lít khi gập các hàng ghế phía sau.

Tương tự 3008, Peugeot 5008 mới sở hữu hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giúp tăng cường độ an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày và các hành trình dài của gia đình.

