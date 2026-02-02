Peugeot 2008 bản 'giá rẻ' dự kiến 779 triệu đồng tại Việt Nam: Bớt vài trang bị nhưng có điểm hơn bản giữa, vẫn đủ ADAS cạnh tranh Yaris Cross

Fanpage của Peugeot Việt Nam đang nhá hàng một phiên bản mới của Peugeot 2008 có tên Iconic Limited. Theo thông tin từ đại lý, giá dự kiến cho phiên bản này là 779 triệu đồng. Như vậy, bản này sẽ là bản tiêu chuẩn mới của mẫu 2008 khi có giá thấp hơn đáng kể so với 2 bản Premium và GT (lần lượt là 838 triệu và 878 triệu đồng).

Tư vấn bán hàng đại lý cho biết 2008 Iconic sẽ có xe giao trước Tết. Xe được khuyến mãi kèm bảo hiểm thân vỏ ở giai đoạn đầu.

Peugeot 2008 Iconic sẽ là bản tiêu chuẩn mới của dòng xe này. Ảnh: Peugeot

Với mức giá 779 triệu đồng này, Peugeot 2008 có mức khởi điểm gần hơn với đối thủ Toyota Yaris Cross (728 triệu đồng cho bản hybrid cao cấp nhất). Mặc dù đã "rẻ" hơn trước, 2008 vẫn là mẫu xe đắt đỏ bậc nhất phân khúc. Mức giá bản tiêu chuẩn của 2008 vẫn cao hơn khá nhiều so với bản cao cấp của Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Hiện Peugeot 2008 Iconic chưa có ảnh thực tế. Tuy nhiên, dựa vào một số bức hình hé lộ từ Peugeot, có thể thấy bản này có ngoại hình gần tương tự bản Premium. Một số trang bị nổi bật có cụm đèn chiếu sáng LED, bộ mâm 17 inch và các ốp đen bóng thể thao. Phía sau cửa cốp gắn logo Iconic. Bản này bị lược bỏ cốp mở điện so với bản Premium.

Bản Iconic có diện mạo gần giống bản Premium, và điểm phân biệt đến từ logo Iconic gắn ở phía sau. Ảnh: Peugeot

Ở bên trong, 2008 Iconic sẽ có những thay đổi đáng kể hơn. Thông tin rò rỉ nội bộ cho thấy bản này không còn màn hình điện tử 10 inch sau vô-lăng mà thay bằng loại 3,5 inch kết hợp đồng hồ analog. So với bản Premium, bản Iconic còn không có giá đỡ tablet. Ngược lại, bản tiêu chuẩn này lại có tùy chọn 2 màu nội thất gồm nâu và đen.

Ngoài ra, trang bị tiện nghi bản này vẫn đáng chú ý với màn hình cảm ứng 10 inch trung tâm, đèn trang trí nội thất, âm thanh 6 loa, ốp vân carbon, điều hòa tự động...

Xe có thêm tùy chọn 2 tông màu, nhưng lược bỏ vài trang bị nhỏ. Ảnh: Peugeot

Về trang bị an toàn, bản 2008 Iconic vẫn sẽ có các tính năng ADAS như bản cao hơn, gồm hỗ trợ phanh khẩn cấp, đèn chiếu xa thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tập trung và nhận diện biển báo phía trước. Một số trang bị khác có cảm biến va chạm trước/sau, camera trước/sau và 6 túi khí. Xe vẫn có giám sát áp suất lốp nhưng là loại gián tiếp không hiển thị thông số.

Với việc giữ nguyên nhiều trang bị "xịn" như vậy, mức giá tiêu chuẩn của 2008 vẫn cao hơn các đối thủ là điều dễ hiểu. Giá bán cũng vẫn là một rào cản cho 2008 cạnh tranh trong phân khúc.