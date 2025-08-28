Petrovietnam lên kế hoạch rót 3,4 tỷ USD xây dựng trung tâm công nghiệp năng lượng vào 2030, tăng lên 14,3 tỷ USD vào 2050: Khu vực được đề xuất nằm ở đâu?

Theo đại diện Petrovietnam, việc xây dựng Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái là một nhiệm vụ chiến lược được Chính phủ giao, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và dẫn dắt tương lai năng lượng quốc gia. Đề án tập trung phát triển mô hình trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp chế biến - hóa dầu, logistics, kho cảng hiện đại, trung tâm nghiên cứu - đào tạo nhân lực và khu đô thị sinh thái.

Với vị trí trung tâm vùng ĐBSCL cùng hệ thống hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực dồi dào, TP Cần Thơ được đánh giá là địa điểm lý tưởng để triển khai Đề án. Theo đó, Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái sẽ được quy hoạch và xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều loại hình năng lượng sạch và năng lượng mới, hình thành mô hình trung tâm điện lực, hóa chất xanh và dịch vụ công nghệ cao, kết nối với thế mạnh nông nghiệp của toàn vùng ĐBSCL.

Mô hình này không chỉ cung ứng nguồn năng lượng sạch phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp - thương mại của TP Cần Thơ và ĐBSCL mà còn góp phần hình thành khu công nghiệp năng lượng hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển ngành năng lượng xanh, bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: UBND TP Cần Thơ

Về lộ trình đầu tư, doanh thu dự kiến, Petrovietnam cho biết, đề án nghiên cứu xác định đến năm 2030 đầu tư 3,4 tỷ USD, chủ yếu vào các nhà máy điện, bio-methanol. Doanh thu khoảng 2,3 tỷ USD/năm.

Đến năm 2035, đầu tư thêm 661 triệu USD vào nhiên liệu phản lực bền vững (SAF), hóa chất sinh học, thu hồi CO₂ thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao. Doanh thu khoảng 2,5 tỷ USD/năm (tăng 166 triệu USD/năm).

Đến năm 2050, đầu tư 14,3 tỷ USD vào năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời), Amoniac xanh và thu hồi CO₂. Doanh thu khoảng 5,6 tỷ USD/năm (tăng 3,14 tỷ USD/năm).

"Điều kiện tiên quyết để thành công của mô hình cần nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại, tiên tiến, một khung pháp lý đột phá và bám sát lộ trình triển khai Net Zero tại Việt Nam giai đoạn sau năm 2030", đại diện Petrovietnam cho biết.

Trên cơ sở đó, Petrovietnam dự kiến các lợi ích mang lại sẽ thu hút vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD đến năm 2035, 15 tỷ USD giai đoạn 2031-2050.

Theo tính toán của Tập đoàn, khi dự án đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương với doanh thu gộp 2,3 tỷ USD đến 2030, 5,6 tỷ USD đến 2050; hình thành các thị trường mới và chuỗi cung ứng GH2/GNH3, sinh khối, tín chỉ carbon; tạo ra khoảng 100.000 việc làm; gia tăng ngân sách, phát triển hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; đảm bảo an ninh năng lượng tại chỗ; áp dụng công nghệ xanh giúp giảm 18,5 MTA CO2; góp phần khoảng 2% vào mục tiêu giảm phát thải lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu khẳng định, đề xuất của Petrovietnam rất phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, đồng thời đề nghị Petrovietnam khẩn trương hoàn thành Đề án nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo thành phố trước 15/9.

Về địa điểm thực hiện dự án, lãnh đạo thành phố đề xuất hai vị trí khả thi là Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu và Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn, vốn đã có quy hoạch và phù hợp với chỉ tiêu sử dụng năng lượng của thành phố. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Petrovietnam chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để thống nhất về quy mô và vị trí, tạo cơ sở cho thành phố đưa vào quy hoạch tích hợp chung.

Lãnh đạo UBND TP khẳng định sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Petrovietnam sớm triển khai dự án, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và toàn vùng ĐBSCL.



