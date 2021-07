Peru trở thành nước thứ 8 phê chuẩn hiệp định CPTPP

Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru Claudia Cornejo đánh giá việc phê chuẩn Hiệp định có ý nghĩa chiến lược, cho phép các doanh nghiệp nước này tiếp cận thị trường của 11 nước thành viên tham gia ký kết CPTPP với tổng dân số trên 500 triệu người, chiếm 1.5% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu. Theo bà Cornejo, hiệp định thương mại đa phương thế hệ mới này bao gồm cả một số chương đặc biệt liên quan tới hợp tác và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, nghiên cứu, lao động và các vấn đề môi trường. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, chính phủ Peru sẽ sớm hoàn thành bước tiếp theo là thông báo cho các nước nước liên quan và hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực tại Peru trong vòng 60 ngày sau khi hoàn tất thông báo đó.



CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết ngày 8/3/2018 với 11 nước thành viên tham gia là Australia, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapur và Việt Nam. Hiệp định này chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đối với Việt Nam, hiệp định này có hiệu lực từ ngày 14/1/2019.