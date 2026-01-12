PayD tham gia IFC Đà Nẵng, thí điểm thanh toán tài sản số cho du lịch

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (thứ 2, bên trái sang) tham quan Văn phòng Công ty CP PayD trong khuôn khổ sự kiện khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Định vị từ “thủ phủ” du lịch

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được định hướng phát triển theo mô hình thị trường ngách (niche market), dựa trên thế mạnh sẵn có của thành phố du lịch biển tầm cỡ khu vực.

Theo định hướng của Chính phủ và UBND thành phố, IFC Đà Nẵng ưu tiên các lĩnh vực fintech, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với nền kinh tế thực.

Trong bức tranh đó, sự hiện diện của PayD được xem là mảnh ghép phù hợp cho mục tiêu hình thành hệ sinh thái “du lịch không tiền mặt”.

Giải pháp của PayD nhằm tháo gỡ vướng mắc trong du lịch quốc tế, giúp du khách sở hữu tài sản mã hóa có kênh chi tiêu hợp pháp, minh bạch tại điểm đến.

Ông Lê Đức Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty CP PayD cho biết, khác với các mô hình trung gian tài chính truyền thống, PayD được thiết kế như một lớp hạ tầng công nghệ thuần túy. Nền tảng này không nhận - giữ tiền của khách hàng, không trực tiếp tham gia luân chuyển dòng vốn trong hệ thống ngân hàng.

Thay vào đó, PayD đóng vai trò cầu nối kỹ thuật, cho phép du khách sử dụng tài sản số của mình và thực hiện quy đổi tức thời sang đồng Việt Nam khi thanh toán cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi - giải trí.

PayD cung cấp giải pháp kỹ thuật để tài sản số được sử dụng hợp pháp, an toàn trong đời sống kinh tế - xã hội.

Theo mô hình vận hành, toàn bộ dòng tiền chi trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đều được xử lý thông qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thanh toán đã được cấp phép.

Cách tiếp cận này bảo đảm việc sử dụng tài sản số không tạo ra một hệ thống tài chính song song, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

“Việc tách bạch rõ ràng giữa phần ‘công nghệ vận hành’ và phần ‘an ninh tiền tệ’ giúp hạn chế tối đa nguy cơ hình thành các kênh chuyển vốn phi chính thức. Về bản chất, PayD không làm thay đổi cấu trúc hệ thống tài chính, mà cung cấp giải pháp kỹ thuật để tài sản số được sử dụng hợp pháp, an toàn trong đời sống kinh tế - xã hội”, ông Lê Đức Hạnh nói.

Thử nghiệm có kiểm soát, hướng tới kinh tế thực

Tham gia IFC Đà Nẵng theo cơ chế sandbox, PayD được phép triển khai thử nghiệm trong phạm vi, đối tượng và hạn mức dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ. Nền tảng được xây dựng với các hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt như định danh điện tử đa lớp (eKYC), giới hạn địa lý (geofencing), giám sát giao dịch theo thời gian thực, bảo đảm khả năng truy vết và báo cáo khi cần thiết.

Bên cạnh đó, PayD cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền (AML), an toàn hệ thống và bảo vệ dữ liệu người dùng. Do không lưu giữ tài sản của khách hàng và không trực tiếp xử lý dòng tiền, rủi ro về an toàn tài chính được giảm thiểu ngay từ đầu.

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, thành phố Đà Nẵng trao chứng nhận thành viên cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái IFC.

Theo ông Lê Đức Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty CP PayD, việc trở thành thành viên của IFC Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa về thương hiệu, mà quan trọng hơn là cơ hội để hoàn thiện mô hình đưa tài sản số phục vụ trực tiếp nền kinh tế thực.

Thay vì dừng lại ở các giao dịch mang tính đầu cơ, giải pháp này hướng tới các tình huống sử dụng cụ thể, gắn với nhu cầu chi tiêu hàng ngày của du khách.

Việc Đà Nẵng cho phép thử nghiệm những mô hình như PayD được giới chuyên môn đánh giá là minh chứng cho cách tiếp cận “thận trọng nhưng cởi mở” đối với tài sản số. Nhà nước khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho kinh tế số, song vẫn đặt yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống tài chính quốc gia và quyền lợi người sử dụng lên hàng đầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước xây dựng hành lang pháp lý cho tài sản số, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình vận hành sandbox tại IFC Đà Nẵng được xem là nguồn tham chiếu quan trọng. Nếu mô hình cho thấy hiệu quả và an toàn, đây có thể trở thành tiền lệ cho việc hoàn thiện chính sách, mở rộng các ứng dụng kết hợp giữa tài sản số và kinh tế thực trong tương lai.

Việc PayD tham gia IFC Đà Nẵng không chỉ phản ánh bước đi của một doanh nghiệp fintech, mà còn cho thấy cách tiếp cận thận trọng, có kiểm soát của thành phố trong thử nghiệm các mô hình mới, hướng tới phát triển tài chính số gắn với du lịch và dịch vụ chất lượng cao.