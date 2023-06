Pax Thiên trông nam tính khi xuất hiện bên Angelina Jolie

Ngày 26/6, Angelina Jolie và con trai nuôi gốc Việt, Pax Thiên Jolie-Pitt, được nhìn thấy trên đường phố New York, Mỹ. Hai mẹ con bước xuống từ chiếc xe SUV màu đen, có vệ sĩ đi cùng.

Nữ diễn viên 48 tuổi trông thanh lịch với áo khoác dài sáng màu kết hợp với giày cao gót màu đen cổ điển, tôn vóc dáng thanh mảnh, cao 1,7 m. Cô mang theo túi tote màu be và kính râm lớn màu đen.

Từ đầu tháng 6, minh tinh Hollywood đổi sang màu tóc vàng. Những năm qua, cô thường xuất hiện với mái tóc nâu. Nhưng trở lại những năm 1990, cô thường xuyên nhuộm màu này, đáng nhớ nhất là vai diễn giúp cô đoạt giải Oscar trong Girl, Interrupted (1999).

Khác với mẹ nuôi, Pax Thiên ít lộ diện công khai hơn. Hầu hết những lần bị cánh săn ảnh bắt gặp đều đi cùng Angelina.

Trong lần xuất hiện mới nhất, thanh niên 20 tuổi mặc trang phục giản dị, với áo dài tay màu trắng có họa tiết phối cùng quần jean đen, giày thể thao màu vàng và mũ lưỡi trai đen. Pax Thiên trông gầy hơn trước, nhưng đường nét góc cạnh, nam tính.

Angelina Jolie và Pax Thiên đi chơi ở New York. Ảnh: Daily Mail.

Không rõ chuyến đi của hai mẹ con nhằm mục đích gì, nhưng Pax Thiên mang theo máy ảnh được gắn ống kính tele chuyên nghiệp.



Trong cuộc phỏng vấn trên radio vào năm 2016, Angelina từng tiết lộ một trong những niềm đam mê lớn nhất của con trai gốc Việt là nhiếp ảnh và quay phim.

Pax Thiên hiện là người con duy nhất của Angelina Jolie và Brad Pitt không thông báo về việc học lên đại học sau khi tốt nghiệp trung học, khác với anh cả Maddox và em gái Zahara.

Pax Thiên dường như có dự tính riêng về con đường sự nghiệp trong tương lai. Dù định hướng theo đuổi nghệ thuật, cậu không có ý định dựa dẫm vào cha mẹ nuôi nổi tiếng, trở thành “nepo baby” (chỉ con của người nổi tiếng, được hưởng các đặc quyền do tầm ảnh hưởng của cha mẹ). Ngược lại, Pax Thiên thầm lặng phấn đấu và thử sức ở nhiều công việc khác nhau.

Giữa tháng 1, truyền thông quốc tế đưa tin Pax Thiên bí mật sáng tác các tác phẩm art game (nghệ thuật trong game) dưới nghệ danh danh Embtto.

Theo Daily Mail , Pax Thiên thực hiện đam mê mới khá nghiêm túc, thậm chí đang chuẩn bị cho triển lãm tại phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel.

Trước đó, Pax Thiên làm trợ lý đạo diễn cho mẹ trong các phim Without Blood và First They Killed My Father .

