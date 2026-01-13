Theo giới truyền thông Nga, hôm 11/01, Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc không kích phối hợp khác nhằm vào Ukraine, đặc biệt là khu vực thành phố Kharkiv, ở phía đông bắc Ukraine.

Theo đó, các mục tiêu của Ukraine ở vùng Kharkiv cũng bị tấn công, các khẩu đội phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể đẩy lùi đòn đánh của tên lửa đạn đạo chiến thuật OTRK Iskander, bất chấp việc triển khai một nửa khẩu đội hệ thống phòng không Patriot đến Kharkiv.

Một trong những mục tiêu ở vùng Kharkiv là một cơ sở hạ tầng năng lượng nằm gần làng Eskhar (phía đông nam Kharkiv) đã bị máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-2, các hệ thống tên lửa đạn đạo 9M723-1 Iskander-M tấn công đánh sập.

Để đẩy lùi cuộc tấn công trên không, Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã triển khai các hệ thống phòng không Patriot PAC-3MSE, có thể là một phần của một trong hai khẩu đội được Đức chuyển giao vài tháng trước.

Điều này đã được xác nhận bởi phần đuôi của một tên lửa đánh chặn MIM-104F PAC-3MSE được tìm thấy sau đó trên mặt đất.

Không thể khẳng định rằng PAC-3 đã bắn trượt Iskander, đầu đạn của tên lửa đánh chặn Mỹ này có thể đã bắn trúng mục tiêu và tan rã khi va chạm động năng, nhưng chắc chắn là nó đã không bảo vệ được cơ sở trước đòn tấn công bằng các loại vũ khí khác của Nga.

Tuy nhiên, việc triển khai một nửa hoặc thậm chí toàn bộ khẩu đội hệ thống phòng không Patriot PAC-3MSE sẽ không đóng vai trò tác chiến hay chiến thuật quan trọng nào trong khu vực này, mà mục đích chính của nó là để nâng cao tinh thần và hỗ trợ tâm lý cho người dân địa phương và quân nhân, cũng như phục vụ mục đích truyền thông thông qua các video.

Không thể phủ nhận rằng các tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE/CRI khá hiệu quả chống lại các mục tiêu cơ động có diện tích bề mặt phản xạ nhỏ, sử dụng phương pháp đánh trúng trực tiếp.

CRI (Sáng kiến Giảm Chi phí) là phiên bản cải tiến trước đó, trong khi MSE (Nâng cao Phân đoạn Tên lửa) là phiên bản mới hơn, mạnh mẽ hơn và khả năng cơ động được tăng cường, giúp mở rộng đáng kể tầm đánh chặn và độ cao để tiêu diệt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Tuy nhiên, có một vấn đề nan giải đã nảy sinh đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tất cả các hệ thống phòng không Patriot được cung cấp cho Ukraine đều được trang bị radar MPQ-53/65A lỗi thời, đơn giản là không có khả năng theo dõi các mục tiêu đạn đạo ở bán cầu phía sau hoặc ở góc bổ nhào lớn hơn 83°.

Không có radar LTAMDS mới nào được cung cấp cho Ukraine, và cũng khó có khả năng được cung cấp trong tương lai.

Do đó, thuật toán lập quỹ đạo của hệ thống tên lửa Iskander-M sẽ xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine được triển khai bằng hệ thống phòng không Patriot trong 70% trường hợp.

Hệ thống phòng không Patriot PAC-3MSE có khả năng đánh chặn các loại bom lượn FAB-500T giá rẻ với module UMPK và các loại bom trên không khác, cũng như bắn hạ UAV cảm tử Geran-2 và các loại máy bay không người lái khác.

Tuy nhiên, xét về hiệu quả chi phí, những hành động như vậy sẽ phản tác dụng, vì một tên lửa đánh chặn MIM-104F có giá lên tới 4 triệu dollars.