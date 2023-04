Parkson Việt Nam chính thức xin phá sản do áp lực tài chính

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Parkson Retail Asia (Singapore) vừa phát đi thông báo chính thức về việc Công ty TNHH Parkson Việt Nam (công ty con do Parkson Retail Asia nắm 100% vốn) sẽ nộp đơn phá sản tự nguyện lên Toà án nhân dân TP. HCM vào ngày 28/4/2023.

Theo văn bản, Parkson Việt Nam đã có chuỗi dài hoạt động thua lỗ, việc thiếu sự hỗ trợ từ chủ mặt bằng của Parkson Việt Nam (như không giảm tiền thuê hoặc giảm tiền thuê không đáng kể) trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19, trong khi các cửa hàng của Parkson Việt Nam bị hạn chế hoạt động đã tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của công ty.

Do đó, Tập đoàn đã đánh giá và xác định rằng việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam là không khả thi về mặt thương mại và hội đồng quản trị của Parkson Việt Nam nhận định, việc nộp đơn phá sản là phương án tối ưu nhất.

Điều này phù hợp với định hướng tập trung vào hoạt động tại Malaysia. Tuy nhiên, thủ tục này phải được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan tại Việt Nam.

Công ty mẹ Parkson Việt Nam cho biết sẽ chỉ có thể xác định chính xác các ảnh hưởng đến tình hình tài chính từ việc công ty con phá sản tự nguyện đối với toàn tập đoàn cho năm tài chính 2022 sau khi được cấp thủ tục phá sản. Theo luật pháp Việt Nam, Parkson Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý trong việc này và không liên quan đến công ty mẹ hay các công ty con khác trong hệ thống.

Do đó, khả năng rủi ro tối đa của Tập đoàn do việc phá sản tự nguyện của Parkson Việt Nam gây ra chỉ nằm ở phần vốn góp vào Parkson Việt Nam. Trong báo cáo tài chính kiểm toán, Parkson Asia Retail đã ghi nhận khoản lỗ do phần vốn góp vào Parkson Việt Nam.

Parkson Asia Retail mở trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 6/2005 mang tên Parkson Saigon Tourist Plaza, đến thời kỳ đỉnh cao, Parkson đã có 10 trung tâm thương mại trải dài trên cả nước, nằm tại những khu "đất vàng". Hàng hóa của Parkson một thời được xem như tiêu chuẩn của sự cao cấp tại Việt Nam.

Thế nhưng sau một thời gian kinh doanh, tất cả các TTTM của Parkson đều rơi vào tình trạng khan hiếm khách hàng dẫn đến nhiều Trung tâm phải đóng của vì buôn bán thua lỗ. Tính đến quý 3/2018, Parkson Việt Nam lỗ 48 tỷ đồng, đã có 7 quý thua lỗ liên tiếp. Do vậy, việc Parkson Việt Nam xin phá sản, theo đánh giá của các chuyên gia là "cái chết đã được dự báo trước".