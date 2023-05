Parkson tuyên bố phá sản tại Việt Nam, bất ngờ với thế lực hùng mạnh đứng sau nhà bán lẻ này

Mới đây, trong tài liệu nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, Parkson Retail Asia (PRA) - công ty do Tập đoàn Parkson Holdings (Malaysia) nắm giữ 67,96% cổ phần - thông báo Parkson sẽ rời Việt Nam do kết quả kinh doanh thua lỗ. Theo thông báo này, những khoản lỗ được cộng dồn trong nhiều năm qua do môi trường kinh doanh gặp nhiều thách thức kể từ Covid-19.

Parkson Holdings cũng nhắc đến thách thức từ việc không được hỗ trợ về vấn đề mặt bằng, phải đóng cửa vì dịch, cũng như khó khăn về thuế đất.

Tập đoàn đánh giá việc Parkson tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam là không khả thi về mặt thương mại. Việc nộp đơn đăng ký phá sản (từ 28/4) sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho Parkson Việt Nam.

Trong năm tài khoá 2022, các hoạt động của Parkson tại Việt Nam ghi nhận khoản lỗ trước thuế là 2,3 triệu SGD (tương đương 1,7 triệu USD), trong khi năm 2021 lãi trước thuế là 13,7 triệu SGD. Việc dừng hoạt động tại Việt Nam cũng được đánh giá là phù hợp với định hướng tập trung vào hoạt động tại Malaysia của tập đoàn.

Trong khi đó, doanh nghiệp duy trì lạc quan về triển vọng thị trường Malaysia.

Trang web của Tập đoàn Lion, tập đoàn mẹ của thương hiệu Parkson, cho biết: Parkson Holdings Berhad (PHB) được thành lập tại Malaysia theo Luật Doanh nghiệp 2016 vào ngày 26/8/1982 với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân dưới tên Amalgamated Cement Mills Sdn Bhd. Sau đó, nó đổi tên thành Amalgamated Containers Sdn Bhd vào ngày 27/8/1988 và được chuyển đổi thành công ty đại chúng dưới tên Amalgamated Containers Berhad vào ngày 17/8/1992.



Công ty được niêm yết trên thị trường chính của Bursa Malaysia Securities Berhad vào ngày 28/10/1993 và lấy tên như hiện tại vào ngày 19/9/2007.

Cũng theo website của Tập đoàn Lion, PHB là công ty cổ phần đầu tư có cổ phần trong Parkson Retail Asia Limited (PRA) và Parkson Retail Group Limited (PGRL). Hai pháp nhân này được niêm yết lần lượt trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong.

Các công ty tham gia kinh doanh bán lẻ, vận hành các cửa hàng bách hóa và kinh doanh thực phẩm và đồ uống, nắm giữ đầu tư, quản lý tài sản, phát triển tài sản và quản lý dự án, cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý, bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm và các sản phẩm liên quan, phân phối và bán lẻ hàng thời trang, cho vay tiền, dịch vụ tín dụng và sở hữu trí tuệ.

“PRA được niêm yết vào ngày 3/11/2011, điều hành 38 cửa hàng Parkson tại Malaysia và một tại Việt Nam”, thông tin trung tâm thương mại ở Việt Nam vẫn được nhắc tới.

PRGL, được niêm yết lần đầu vào ngày 30/11/2005, là một trong những nhà điều hành bán lẻ hàng đầu tại Trung Quốc. PRGL vận hành và quản lý 41 cửa hàng (bao gồm cả cửa hàng Parkson Beauty), một trung tâm thương mại Lion, hai trung tâm thương mại Parkson Newcore City, siêu thị, cửa hàng thời trang và thực phẩm và đồ uống tại 30 thành phố lớn.

Tập đoàn PRGL cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh tài chính tiêu dùng thông qua công ty Parkson Credit, cung cấp dịch vụ mua xe máy và đồ gia dụng tiện lợi thông qua hình thức trả góp dễ dàng.

Parkson là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu tại Malaysia và một số quốc gia khác.

Tập đoàn Lion quy mô cỡ nào?

Trên website Parkson Malaysia cũng khẳng định thương hiệu này “là bộ phận bán lẻ của Tập đoàn Lion, một tập đoàn quốc tế bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh từ những năm 1930. Tập đoàn đã phát triển để trở thành một công ty toàn cầu với các hoạt động tại Malaysia, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Hong Kong, Campuchia, Sri Lanka, Hoa Kỳ và Mexico”.

Theo đó, Tập đoàn Lion có các lợi ích kinh doanh đa dạng từ bán lẻ, phát triển bất động sản, khai thác mỏ, thép đến nông nghiệp. Nhóm các công ty ổn định của tập đoàn bao gồm năm công ty niêm yết tại Malaysia và sáu công ty niêm yết bổ sung tại Singapore, Indonesia và Hong Kong.

Bộ phận bất động sản của tập đoàn tham gia vào toàn bộ hoạt động đầu tư, phát triển và quản lý các loại bất động sản khác nhau. Danh mục đầu tư bao gồm các khu đô thị tích hợp, căn hộ dịch vụ cao tầng, tòa tháp văn phòng, khu công nghiệp, trung tâm mua sắm, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sân golf trải dài khắp Malaysia với các dự án thành công ở Singapore và Trung Quốc.

Hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong lĩnh vực khai khoáng được tiến hành với hoạt động thăm dò thiếc, quặng sắt và các khoáng sản khác ở Malaysia, Campuchia và Indonesia; kinh doanh các loại khoáng sản này. Quặng sắt là nguyên liệu thiết yếu cung cấp cho hoạt động sản xuất gang thép.

Lion Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành, có mặt tại nhiều quốc gia. Ảnh: Lion Group.

Với các cơ sở thép tích hợp, Lion là nhà sản xuất chính của nhiều loại sản phẩm thép phục vụ nhu cầu cơ sở hạ tầng, xây dựng, kỹ thuật, chế tạo và sản xuất của quốc gia. Các hoạt động luyện gang thượng nguồn của nó chuyển đổi quặng sắt thành sắt khử trực tiếp (DRI) và sắt đóng bánh nóng (HBI) có độ tinh khiết cao để cung cấp làm nguyên liệu cho các hoạt động luyện và cán thép của tập đoàn.



Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn Lion có các đồn điền cao su và cọ dầu với diện tích khoảng 129.000 ha ở Malaysia, Indonesia và Campuchia, với khả năng canh tác các loại cây công nghiệp như ngô, gạo, đậu phộng và đậu tương mang lại tiềm năng cho quá trình chế biến tiếp theo.

Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến sản xuất thiết bị điện tử và thiết bị ngoại vi máy tính với các cơ sở ở Malaysia và Mexico, và văn phòng kinh doanh ở Hoa Kỳ; gia công sản phẩm thép tại Indonesia; kinh doanh vật liệu xây dựng, linh kiện ô tô và các sản phẩm từ xăng dầu với nhãn hiệu Hi-Rev và T-Trax; và việc cung cấp các dịch vụ an ninh 24 giờ được tích hợp tổng thể với cả hệ thống an ninh điện tử và vật lý cho các khu dân cư cũng như các cơ sở thương mại của Secom.

“Tận dụng các hoạt động và sức mạnh toàn cầu của Tập đoàn đã cho phép Parkson đạt được thành công chưa từng có trong lĩnh vực bán lẻ. Sức mạnh tổng hợp và chuyên môn mà tập đoàn mang lại sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ cần thiết để thúc đẩy sự phát triển trong tương lai của Parkson”, lời giới thiệu có đoạn.