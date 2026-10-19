Paris như vùng chiến sự, Tổng thống Macron lên án 'những kẻ muốn lật đổ nền Cộng hoà’

Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi người dân bình tĩnh, sau khi Pháp trải qua một trong những ngày bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, với hàng nghìn người bị bắt giữ và nhiều cửa hàng bị cướp phá hoặc hư hại trong làn sóng biểu tình bạo lực.

Các cuộc đụng độ mới bùng phát tại Paris và Marseille, nơi cảnh sát chống bạo động phải can thiệp nhằm ngăn chặn hành động cướp phá các cơ sở kinh doanh.

Đợt biểu tình trên toàn quốc cuối tuần qua đã biến thành bạo loạn. Một tòa thị chính bị phóng hỏa, các cửa hàng bị cướp phá và nhiều tòa nhà bị vẽ bậy, trong khi các nhóm quá khích đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố trên khắp cả nước.

“Khi nhìn những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi: Họ đã nghĩ gì? Làm sao người Pháp lại có thể làm những điều như vậy với nước Pháp?”, ông Macron nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

“Những kẻ hôi của sẽ phải đền bù thiệt hại, còn những kẻ tìm cách lật đổ nền Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Macron tuyên bố.

Hình ảnh tan hoang trên những con phố của Pháp sau làn sóng biểu tình bạo lực cuối tuần qua. (Ảnh: AP)

Tình trạng bất ổn thể hiện sự bất mãn sâu sắc với ông Macron, người sẽ rời nhiệm sở vào năm 2027 sau 1 thập kỷ cầm quyền. Trong những năm gần đây, nhiệm kỳ của ông ngày càng bị phủ bóng bởi bất mãn xã hội, nền kinh tế yếu kém và nợ công tăng vọt.

Ông Macron nói rằng những người biểu tình ôn hòa có nỗi bất bình chính đáng, và không nên đánh đồng hành động của họ với những người tìm cách gây hỗn loạn.

Ông không tuyên bố tình trạng khẩn cấp như kêu gọi của một số chính trị gia cánh hữu. Tuy nhiên, ông cho biết chính phủ sẽ cho phép các tỉnh trưởng ban hành lệnh cấm biểu tình khi cần thiết, nhằm bảo vệ các công trình công cộng và cơ sở kinh doanh địa phương.

Chính phủ Pháp nói rằng bạo lực là do các nhóm cực tả, cùng những đối tượng tội phạm đã kích động cướp phá.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2.400 người trên toàn quốc, trong khi gần 1.000 cảnh sát bị thương. Một người biểu tình đã tử vong hôm 17/10 vì ngừng tim, trong lúc tham gia biểu tình tại Paris.

Chiều 18/10, cảnh sát một lần nữa đụng độ với người biểu tình và sử dụng hơi cay tại quảng trường Place de la République.

Một chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn đã diễn ra tại các thành phố, từ Lille ở miền Bắc đến Marseille ở miền Nam, và từ Strasbourg ở miền Đông đến Bordeaux ở phía Tây Nam. Tại Bordeaux, đám đông dùng khăn che mặt đã xông vào nơi ở của tỉnh trưởng.

“Ở đây chẳng khác nào một vùng chiến sự!”, doanh nhân người Hà Lan Tije De Boer thốt lên. Ông đang cùng các con đến thăm Paris và cho biết tình trạng bất ổn đã buộc gia đình ông phải sơ tán khỏi khách sạn tại quảng trường Place de la République.

Hơn nửa triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành tại hàng chục thành phố hôm 17/10. Sự kiện này đánh dấu sự hội tụ giữa phong trào sinh viên kéo dài 1 tháng qua với làn sóng bất mãn xã hội rộng lớn hơn vì chi phí sinh hoạt gia tăng và chất lượng dịch vụ công suy giảm.

Trong khi hàng trăm nghìn người biểu tình ôn hòa trên khắp đất nước, các nhóm quá khích đã nhắm vào nhiều tòa nhà công cộng, cướp phá các cửa hàng thời trang cao cấp và siêu thị, tấn công xe cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật.

Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen, người đang dẫn đầu trong cuộc đua hướng tới cuộc bầu cử tổng thống năm tới, cũng kêu gọi bình tĩnh. Bà nói rằng nước Pháp không được phép coi những hình ảnh đất nước bị tàn phá, hành hung và cướp phá là điều bình thường.

“Bạo lực không phải là một quan điểm. Phá hoại không phải là một hình thức biểu đạt. Và hỗn loạn không thể trở thành một chương trình hành động cho nước Pháp”, bà nói trong bài phát biểu bằng video.