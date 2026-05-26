Paparazzi tóm dính Beckham tình tứ bên Victoria, nàng WAG U50 diện đầm xuyên thấu "đốt mắt" trên du thuyền triệu đô

Gia đình Beckham mới đây lại khiến người hâm mộ trầm trồ khi thực hiện chuyến nghỉ dưỡng sang trọng tại hòn đảo thiên đường Ibiza, Tây Ban Nha. Xuất hiện trên chiếc du thuyền triệu đô, cựu thành viên nhóm Spice Girls – Victoria Beckham nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ gu thời trang đẳng cấp.

Beckham nắm tay vợ cực tình cảm

Nhà Beckham cùng lên tàu để ra du thuyền

Khoảnh khắc Beckham ôm vợ tình tứ

Nhà Beckham đi nghỉ dưỡng

Victoria khoe vóc dáng U50 gợi cảm

Ở tuổi ngoài 50, nhà thiết kế lừng danh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Cô chọn cho mình chiếc đầm xuyên thấu dáng dài đầy thanh lịch, khéo léo để lộ bộ bikini màu vàng kim lấp ló bên trong. Phong cách vừa thời thượng vừa quyến rũ này giúp Victoria hoàn toàn nổi bật giữa biển khơi.

Chuyến đi lần này có sự góp mặt của cựu danh thủ David Beckham, cậu con trai thứ Romeo, cô con gái út Harper cùng Kim Turnbull – bạn gái của Romeo. Các thành viên trong gia đình đã có những khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời bên nhau. Trong khi David và Romeo vui vẻ trò chuyện, Harper và Kim Turnbull cũng tỏ ra rất thân thiết, cùng nhau tận hưởng ánh nắng ngập tràn của vùng Địa Trung Hải.

Romeo và tiểu thư Harper

Vợ chồng Beckham cùng con trai và bạn gái tận hưởng kỳ nghỉ

Chuỗi ngày nghỉ dưỡng trên du thuyền xa xỉ vốn đã trở thành "thương hiệu" của nhà Beckham mỗi khi hè đến. Chuyến đi tại Ibiza lần này tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc và phong cách sống thượng lưu đáng mơ ước của gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood.

Ảnh: Backgrid

Tiên Tiên

Theo Daily Mail