Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman (phải) và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sau khi ký hiệp ước phòng thủ chung, ngày 17/9. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Khawaja Mohammad Asif đưa ra bình luận này khi trả lời câu hỏi về việc liệu “khả năng răn đe từ vũ khí hạt nhân của Pakistan” có được cung cấp cho Ả-rập Xê-út hay không.

"Tôi xin nói rõ một điều về năng lực hạt nhân của Pakistan: Năng lực này đã được thiết lập từ lâu khi chúng tôi tiến hành các cuộc thử nghiệm", ông Asif nhấn mạnh. "Những gì chúng tôi có, và năng lực mà chúng tôi sở hữu, sẽ được cung cấp cho Ả-rập Xê-út theo thỏa thuận này".

Bình luận của Bộ trưởng Asif nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước quốc phòng được ký kết tuần trước giữa Pakistan và Ả-rập Xê-út, hai quốc gia đã có quan hệ quân sự trong nhiều thập kỷ. Theo hiệp ước, cuộc tấn công vào một quốc gia sẽ được coi là cuộc tấn công vào cả hai nước.

Ngày 21/9, một nhà phân tích thân cận với Hoàng gia Ả-rập Xê-út cũng ngầm xác nhận, “chiếc ô hạt nhân” của Pakistan sẽ bao trùm nước này nếu cần thiết. Nguồn tin nói rằng, “hạt nhân là một phần không thể thiếu của thỏa thuận”. Pakistan “vẫn ghi nhớ rằng Ả-rập Xê-út đã tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình, và hỗ trợ Pakistan khi nước này bị trừng phạt”.

Tên lửa Shaheen-III do Pakistan sản xuất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được trưng bày trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh Pakistan tại Islamabad năm 2022.

Động thái này được các nhà phân tích coi là tín hiệu gửi tới Israel, từ lâu đã được coi là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Cuộc tấn công của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar tuần trước đã làm dấy lên lo ngại tại các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh về sự an toàn của họ, khi cuộc chiến Israel - Hamas tiếp tục lan rộng.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Asif đã chỉ trích Israel vì không tiết lộ đầy đủ chương trình vũ khí hạt nhân của mình cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Israel không tham gia ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) và duy trì chính sách mơ hồ, không xác nhận cũng không phủ nhận việc họ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Israel hiện chưa bình luận về hiệp ước quốc phòng giữa Pakistan và Ả-rập Xê-út. Pakistan từ lâu đã có thái độ thù địch với Israel và ủng hộ Palestine, nhưng chưa trực tiếp tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào chống lại Tây Jerusalem.