Pakistan hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

(Ảnh: Anadolu/Getty)

Một nghiên cứu của tổ chức khoa học quốc tế World Weather Attribution cho thấy biến đổi khí hậu đã khiến lượng mưa trong thời gian từ 24/6 đến 23/7 tại Pakistan tăng từ 10 - 15%, khiến tình trạng lũ lụt càng nghiêm trọng.

Tại Pakistan, mùa mưa năm 2025 đã đến sớm một cách bất thường, khiến ít nhất 266 người đã thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt tàn phá trên khắp nước này từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, gần một nửa trong tổng số nạn nhân là trẻ em. Riêng tại tỉnh Punjab, nơi có số dân đông nhất Pakistan, đã ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 cao hơn 73% so với cùng kỳ năm 2024.

Các chuyên gia cảnh báo rằng khi bầu khí quyển ấm hơn sẽ giữ nhiều hơi ẩm hơn, dẫn đến mưa dữ dội hơn và tăng tốc các hiện tượng thời tiết cực đoan - vượt xa dự báo trước đây.

Dù chỉ thải ra chưa tới 1% lượng khí nhà kính toàn cầu, Pakistan lại là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.

Không chỉ tại Pakistan, thiên tai liên tiếp xảy ra trên nhiều châu lục trong cùng một khoảng thời gian ngắn - từ Mỹ đến châu Á, châu Âu và châu Phi - là minh chứng cho tính chất toàn cầu và hệ thống của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Theo giới khoa học, một thế giới ấm lên trung bình 1,5 - 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ đồng nghĩa với mức thiệt hại kinh tế, xã hội và nhân mạng vượt xa khả năng thích ứng của nhiều quốc gia - đặc biệt là các nước đang phát triển.

Trước sức ép ngày càng lớn từ thiên nhiên và dư luận toàn cầu, các hội nghị khí hậu quốc tế trong thời gian tới, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 30), sẽ trở thành phép thử cho cam kết thực sự của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính, công nghệ và công lý khí hậu. Không còn thời gian để chần chừ khi "trạng thái bình thường mới" về thời tiết cực đoan đã ở cấp độ nguy hiểm.