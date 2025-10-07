Pacific Airlines triển khai dịch vụ trọn gói trên các đường bay nội địa

Pacific Airlines hiện là thành viên của Vietnam Airlines Group. Hãng áp dụng mô hình "dịch vụ trọn gói" trên các đường bay nội địa, mang đến sản phẩm bay với chi phí hợp lý nhưng vẫn bao gồm hành lý ký gửi, hành lý xách tay, suất ăn và đồ uống.

Theo ghi nhận, việc tích hợp toàn bộ dịch vụ ngay trong giá vé giúp hành khách chủ động hơn trong việc tính toán chi phí, hạn chế các khoản phụ thu phát sinh vốn là điểm khiến nhiều người băn khoăn khi lựa chọn các hãng hàng không chi phí thấp.

Khai thác theo chuẩn Vietnam Airlines

Pacific Airlines khai thác đội bay Airbus A321CEO do Vietnam Airlines trực tiếp quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng đảm bảo chất lượng vận hành ở mức độ cao nhất. Toàn bộ phi công, tiếp viên đều được đào tạo đồng bộ, giúp hành khách trải nghiệm dịch vụ có tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống Vietnam Airlines Group.

Suất ăn hạng thương gia trên chuyến bay của Pacific Airlines.

Hãng hiện khai thác mạng lưới đường bay nội địa rộng khắp, kết nối TP.HCM và Hà Nội với nhau và với các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng, Vinh, Nha Trang, Đà Lạt và Huế. Với tần suất hơn 20 chuyến bay mỗi ngày cùng tỷ lệ đúng giờ ổn định, Pacific Airlines tạo điều kiện thuận lợi để hành khách nối chuyến quốc tế qua hệ sinh thái của Vietnam Airlines Group.

Quyền lợi khách hàng trong hệ sinh thái chung

Không chỉ hưởng dịch vụ trọn gói, hành khách đi cùng Pacific Airlines còn được áp dụng nhiều chính sách tương đồng với Vietnam Airlines. Trong trường hợp chuyến bay bị gián đoạn, khách có thể đổi sang chuyến khác theo quy định, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Đặc biệt, Hội viên Bông Sen Vàng vẫn được hưởng các ưu đãi của chương trình như tích lũy dặm bay, đổi thưởng và ưu tiên dịch vụ, duy trì sự gắn kết với hệ thống chung dù lựa chọn bất kỳ chặng bay nào.

Nhân viên Pacific Airlines luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách.

Bán vé minh bạch, khuyến mãi định kỳ

Pacific Airlines phân phối vé mang số hiệu BL qua website, ứng dụng di động, phòng vé và hệ thống đại lý trên toàn quốc. Hình thức này giúp hành khách dễ dàng so sánh, mua vé và bảo đảm quyền lợi khi phát sinh thay đổi.

Ngoài ra, hãng cũng thường xuyên triển khai chương trình khuyến mãi trên các chặng bay nội địa phổ biến, tạo cơ hội cho hành khách tiếp cận mức giá cạnh tranh trong khi vẫn sử dụng dịch vụ trọn gói theo chuẩn quốc gia.

Pacific Airlines luôn không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Theo định hướng, Pacific Airlines sẽ duy trì mô hình "bay tiết kiệm nhưng không cắt giảm trải nghiệm", góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ hàng không cho đông đảo hành khách du lịch, công tác hoặc thăm thân. Đây được xem là bước đi phù hợp của Hãng trong bối cảnh nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng, góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho khách hàng với thị trường hàng không nội địa.