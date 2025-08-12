OWNDAYS x SQUID GAME : Trò chơi bắt đầu…từ ánh nhìn. Bạn đã sẵn sàng khám phá BST giới hạn?

Mang theo tinh thần "thời trang cũng là một cuộc chơi", OWNDAYS x SQUID GAME giới thiệu 6 thiết kế gọng kính mang đậm dấu ấn của từng yếu tố trong loạt phim: từ đồng phục thể thao của người chơi, chiếc mặt nạ đầy quyền lực của Frontman, cho đến cầu thang mê cung, búp bê Young Hee,... Mỗi mẫu kính đều đi kèm khăn lau kính đồng bộ mang họa tiết đặc trưng, tạo nên trải nghiệm đậm chất "fan chính hiệu".

Mang thời trang vào cuộc chơi sinh tồn

"Squid Game" không chỉ là một trò chơi – đó là ẩn dụ về xã hội, sự phân tầng, khát vọng đổi đời và cả bóng tối trong mỗi con người. Lấy cảm hứng từ tinh thần ấy, OWNDAYS đã tái hiện thế giới ranh giới giữa sống – còn thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cá tính và đậm chất pop culture.

6 thiết kế – 6 trải nghiệm

Bộ sưu tập OWNDAYS x SQUID GAME gồm 6 mẫu gọng kính với hai phiên bản màu sắc mỗi mẫu. Mỗi thiết kế đi kèm khăn lau kính đồng bộ, được in họa tiết riêng biệt theo từng chủ đề:

YOUNG-HEE: Gọng Boston lớn với chi tiết 3D mái tóc và kẹp tóc của búp bê Young-hee – nhân vật biểu tượng trong trò chơi "Đèn xanh, đèn đỏ". Khăn lau kính đi kèm mang hình ảnh pop-art của cô bé dễ thương nhưng đầy sự bí ẩn.

TRACKSUIT: Gọng vuông thể thao lấy cảm hứng từ bộ đồ xanh lá của người chơi, với số hiệu 456 được khắc tinh tế. Khăn lau kính in họa tiết các vật phẩm thử thách – gợi nhớ từng vòng chơi sinh tử.

FRONTMAN: Gọng đa giác mạnh mẽ với chi tiết kim loại mô phỏng mặt nạ Frontman và Pink Guards – biểu tượng quyền lực tối cao của trò chơi. Thiết kế tối giản, lạnh lùng, đầy sức hút.

OX: Gọng vuông cao cấp kết hợp celluloid và kim loại, nổi bật với chi tiết "O X" – lá phiếu định mệnh quyết định sinh tồn. Thiết kế mang đậm tinh thần giằng xé, hồi hộp của cuộc chơi.

THE STAIRCASE: Gọng trong suốt khắc họa kẹo dalgona, số hiệu 456 và cầu thang mê cung nổi tiếng. Một thiết kế đưa bạn lạc vào thế giới sống còn và khát vọng đổi đời. Khăn lau đồng bộ với hình ảnh bí ẩn và đầy biểu tượng.

PIGGY BANK: Thiết kế phá cách với họa tiết tiền và chi tiết kim loại mô phỏng "con heo đất" treo lơ lửng – biểu tượng khát vọng đổi đời. Một cái bẫy thị giác đầy mê hoặc cho những ai không thể cưỡng lại phần thưởng.

Mỗi chiếc kính không chỉ là một món phụ kiện, mà là "vé mời" đưa người đeo bước vào vũ trụ Squid Game theo cách riêng của mình.

BST OWNDAYS x SQUID GAME sẽ được mở bán chính thức tại 7 cửa hàng dưới đây:

Hồ Chí Minh:

OWNDAYS Saigon Centre: Gian hàng số B1-07, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1.

OWNDAYS Vincom Thảo Điền: Gian hàng số L2-09, Vincom Mega Mall, Thảo Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức.

OWNDAYS Estella Palace: Gian hàng số L1-15b, Estella Palace, 88 Song Hành, An Phú, Thủ Đức.

OWNDAYS Cresent Mall: Gian hàng số GF-02,03A, Cresent Mall, Tôn Dật Tiên/101 3F-37, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7.

OWNDAYS Lê Văn Sỹ: 142 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận.

Hà Nội:

OWNDAYS Aeon Mall Long Biên: Tầng 1, TTTM Aeon Mall Long Biên, số 27 Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

OWNDAYS Đinh Tiên Hoàng: 7 Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội