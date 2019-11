Ôtô biển xanh 80A... gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Láng Hạ

Tối 27-11, một người đàn ông trung tuổi điều khiển xe ô tô biển xanh 80A - 019.xx, di chuyển từ đường Phạm Hùng, đối diện trung tâm Hội Nghị Quốc Gia hướng đi Lê Văn Lương ra đường Láng Hạ, đã va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Tuy nhiên, tài xế ôtô biển xanh 80A - 019.xx không dừng lại, mà tiếp tục cho xe di chuyển theo đường Láng Hạ, khi đến gần Đại sứ quán Mỹ thì bị chặn lại.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thành Công, Công an quận Ba Đình và Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra vụ việc.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

>> Xem bài gốc Tại Đây