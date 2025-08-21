OSAD tung bài hát mới: "Tôi áp lực"

Mới đây, nghệ sĩ trẻ OSAD đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Nhớ Người Yêu. Đây là single mở màn cho album 'O_O' của OSAD, kết hợp cùng nhà sản xuất onionn.

OSAD

Về cái tên lạ của album OSAD lý giải: "Ký tự 'O_O' vừa là một biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngạc nhiên, vừa là hai chữ cái đầu tiên trong nghệ danh của OSAD và onionn".

Không chỉ đặc biệt từ cách đặt tên album mà màn công bố hợp tác cùng onionn. của OSAD cũng gây xôn xao khi đăng một tấm hình khoe mình đang cầm trên tay các file nhạc còn onionn. thì khoe ảnh siêu âm thông báo sắp lên chức bố khiến các fan và nhiều nghệ sĩ Việt hào hứng để lại bình luận chúc mừng tin vui này.

OSAD hé lộ: "Tôi đã nhắn tin đề nghị onionn. hợp tác làm album cùng mình. Tất cả các ca khúc thuộc album 'O_O' đều do tôi sáng tác và onionn. sản xuất âm nhạc".

Dù thân thiết ở bên ngoài nhưng trong lần đầu tiên làm việc chung, onionn. cũng phải dành thời gian thuyết phục OSAD thử nghiệm những cái mới. onionn. chia sẻ: "Cảm ơn OSAD đã tin tưởng mình để cùng nhau làm album này. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là album thứ 3 mình trực tiếp sản xuất và mình có sự kỳ vọng rất lớn vào OSAD. Mình tin rằng 'O_O' là album thú vị nhất mình từng làm trong sự nghiệp".

OSAD nói về quyết định kết hợp cùng onionn. sau quãng thời gian dài tự mình làm nhạc: "Tôi nhận ra nếu mình cứ tự làm việc thì tôi đang tự giới hạn bản thân. Tôi tìm đến anh onionn. vì thấy anh ấy làm nhạc rất sáng tạo, hợp gu với tôi. Nhưng chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu về cách làm việc, suy nghĩ của nhau.

Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều đấy, rồi còn tranh luận xem nên làm theo hướng nào. Về sau, chúng tôi ngày càng ăn ý và hiểu lối suy nghĩ của nhau hơn".

Nhớ Người Yêu - ca khúc trong album 'O_O' được OSAD chọn ra mắt đầu tiên vì giai điệu dễ nghe và lời ca dễ thuộc. Nội dung của ca khúc cũng rất đơn giản và gần gũi với mọi người - khi đang ngồi một mình, không có việc gì thì thường cảm thấy nhớ người yêu, muốn người ấy ở bên mình mọi lúc. Mang âm hưởng Vinahouse vốn thịnh hành tại Việt Nam, Nhớ Người Yêu có màu sắc trẻ trung, sôi động, tạo cảm giác muốn nhún nhảy cho người nghe. Bên cạnh phiên bản MV visualize Nhớ Người Yêu, OSAD và onionn. còn tung một phiên bản MV khung dọc trên phông nền trắng, diễn xuất tinh nghịch, phóng khoáng.

onionn. và OSAD

Mở màn với single Nhớ Người Yêu, tiếp đó, album 'O_O' sẽ là màn thử sức của OSAD với dòng nhạc House. Album này mang đến một hành trình cảm xúc rõ nét - nửa đầu là OSAD nghịch ngợm, nửa sau là một OSAD trưởng thành và sâu sắc hơn. Mỗi ca khúc đều thể hiện sự chuyển biến không chỉ trong nội dung mà còn trong nội tâm của người nghệ sĩ.

OSAD chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng làm nhạc đúng với con người mình. Cách để nổi bật không phải là giống ai đó, mà là dám là chính mình.

Tôi áp lực trước thềm ra mắt album nhưng cảm giác hào hứng lấn át vì tin rằng sản phẩm lần này thực sự khác biệt so với những gì đang có trên thị trường".

Trước ca khúc mới phát hành, OSAD từng được khán giả biết tới qua bản hit Người Âm Phủ gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của anh.