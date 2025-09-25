Oreshnik cần 17 phút bay tới trụ sở NATO

Nga thử nghiệm tên lửa ICBM mang đạn siêu vượt âm Avangard

Theo Reuters, đằng sau những lời lẽ khoa trương đó, các nhà hoạch định quân sự NATO hiểu rằng liên minh này chưa được chuẩn bị tốt cho một cuộc đối đầu quân sự với quân đội dày dạn kinh nghiệm chiến trường của Nga.

NATO không thể cạnh tranh với ngành công nghiệp quân sự của Nga

"Khi bạn nhìn vào những gì Nga đang sản xuất trong ba tháng qua, thì đó chính là những gì toàn bộ NATO sản xuất từ Los Angeles cho đến Ankara trong một năm", Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào tháng 1.

Nhanh và không thể ngăn cản

Thông tấn Anh lý giải điều NATO nên thận trọng, trong đó tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik có thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không của NATO và bay tới loạt mục tiêu với thời gian rất ngắn:

Trụ sở NATO tại Brussels trong 17 phút; căn cứ không quân Ramstein của Đức trong 15 phút; căn cứ không quân Redzikowo của Ba Lan trong 11 phút

Làm dịu những người nóng nảy của NATO

Cùng với Oreshnik, Iskander được cho là cũng góp phần làm dịu những cái đầu nóng ở phương Tây.

Iskander-M được triển khai tại Kaliningrad, hệ thống tên lửa chiến thuật này của Nga có thể tấn công các trung tâm chỉ huy ở Litva, Đức hoặc Ba Lan chỉ trong vài phút.

Các đơn vị có khả năng hạt nhân ở Belarus có thể bao phủ toàn bộ Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Không có lá chắn với đòn đánh siêu thanh

Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga có thể đạt tầm bắn 1.000 km và bay ở tốc độ Mach 9, tấn công mục tiêu cách bờ 500 km trong 5 phút.

Đầu đạn lướt Avangard, được phóng từ tên lửa ICBM, có thể đạt tốc độ Mach 28 với sức công phá hạt nhân lên tới 2 Mt (megaton), có thể tấn công mục tiêu ở xa chỉ trong vòng 30 phút.

Bộ ba hạt nhân Nga

Nga có khoảng 1.710 đầu đạn đã triển khai, 2.670 đầu đạn đang được lưu trữ và 1.200 đầu đạn đã ngừng sử dụng - tổng cộng là 5.580 đầu đạn, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS).

Bộ ba hạt nhân gồm hệ thống phóng trên không, trên bộ và trên biển, cùng với khả năng siêu thanh, mang lại cho Nga lợi thế chiến lược tiềm tàng so với NATO.

Hệ thống phòng thủ tên lửa dễ bị tấn công của Châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ rằng hệ thống phòng không của châu Âu không thể ngăn chặn tên lửa siêu thanh hiện đại sau vụ phóng Oreshnik vào tháng 11 năm 2024.

Ông thách thức những người hoài nghi tham gia "cuộc đấu công nghệ cao của thế kỷ 21" bằng cách cố gắng đánh chặn Oreshnik bằng hệ thống tốt nhất của họ.

Lá chắn phòng thủ của Mỹ: Đắt đỏ và không hiệu quả

Ông Putin cho biết vào tháng 12 năm 2024 rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ rất tốn kém và không mang lại nhiều an ninh thực sự.

Năm 2017, ông nói với nhà làm phim người Mỹ Oliver Stone rằng với hệ thống phòng thủ này không thể bảo vệ được toàn bộ nước Mỹ, khiến quốc gia này dễ bị tổn thương.

Sự ổn định chiến lược toàn cầu đang xấu đi

Tổng thống Putin tuyên bố vào ngày 22 tháng 9 rằng sự ổn định chiến lược trên thế giới tiếp tục xấu đi khi phương Tây cố gắng giành quyền tối cao.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Moscow đang tăng cường khả năng phòng thủ và có khả năng ứng phó với mọi mối đe dọa.