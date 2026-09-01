Ora 5 mở bán tại Việt Nam năm sau có thêm bản mới: Thể thao hơn, có cả 'Lauch Control' như siêu xe

GWM (Great Wall Motor) vừa chính thức trình làng phiên bản thể thao ORA 5 GT tại thị trường Trung Quốc, với tới 3 tùy chọn động cơ khác nhau gồm xăng tăng áp, hybrid và thuần điện.

Ora 5 GT khác biệt thế nào?

ORA 5 GT được trang bị bộ bodykit riêng cho phiên bản này, giúp cải thiện đáng kể lực ép xuống nhờ tối ưu luồng khí từ mép cản trước, qua ốp hông tới khuếch tán sau, tăng thêm 37 kg lực ép ở bản EV và 31,5 kg ở các bản còn lại khi chạy tốc độ 180 km/h. Bản có cánh gió mui dạng "lơ lửng" chỉ bán trong thời gian giới hạn giúp tăng thêm 6 kg lực ép, tức lần lượt tăng lên 43 kg và 37,5 kg ở các bản.

Ngoại thất xe còn gói trang trí màu đỏ Flame Red cho viền đèn pha, cùm phanh, cùng mâm 19 inch chỉ có trên bản này.

Về kích thước, GT có hai thông số tùy bản động cơ. Đầu tiên bản xăng là 4.500 x 1.833 x 1.559 mm, trong khi bản hybrid/EV dài hơn ở 4.430 mm và chiều cao 1.560 mm. Chiều dài cơ sở cả 3 bản là 2.720 mm.

Nội thất thể thao hơn

Khoang nội thất dùng tông xám Starry Night Gray, điểm nhấn đỏ Flame Red hoặc vàng Lightning Yellow. Ghế thiết kế liền khối, thêu tên phiên bản trên tựa đầu, phần sườn ghế nâng cao để ôm sát người ngồi.

Bản cao nhất còn có sưởi và thông gió ghế. Màn hình trung tâm độ phân giải 2.5K, kích thước 15,6 inch. Xe có tới 33 vị trí để đồ khắp khoang cabin, khoang hành lý phía sau dung tích 317 lít cộng thêm ngăn chứa phía dưới 60 lít, có thể mở rộng lên 1.000 lít khi gập hàng ghế sau.

Ba tùy chọn động cơ

Bản xăng tăng áp dùng máy 1.5L, công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Bản xăng tăng áp Hybrid vẫn dùng máy 1.5L nhưng kết hợp công nghệ hybrid Hi2, tổng công suất 226 mã lực, mô-men xoắn tổng 476 Nm, đi cùng hệ truyền động thế hệ 2 hoàn toàn mới.

Riêng bản thuần điện EV có công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,4 giây, sử dụng pin dung lượng 58,3 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 550 km mỗi lần sạc, có thể sạc nhanh từ 30-80% chỉ trong 20 phút.

Tất cả các phiên bản động cơ đều có hệ thống Launch Control, giúp tối ưu khả năng tăng tốc từ trạng thái tĩnh. Riêng bản EV có trọng tâm thấp 490 mm, đi kèm nút bấm kích hoạt chế độ Super Sport thay đổi phản hồi hệ thống treo chỉ bằng một lần bấm, cùng âm thanh giả lập động cơ V8 thay đổi theo tốc độ và độ nhấn chân ga.

Về hỗ trợ lái, xe có hệ thống Coffee Pilot 3 hỗ trợ lái bán tự động, phối hợp cùng hệ thống dẫn đường và hỗ trợ đỗ xe tự động trong nhiều tình huống phức tạp.

Giá bán

ORA 5 GT đã chính thức mở bán tại Trung Quốc, giai đoạn đầu áp dụng ưu đãi giảm giá 10.000 nhân dân tệ (gần 40 triệu đồng) cho tất cả các phiên bản. Bản xăng tăng áp có 2 tùy chọn, giá từ 89.800 đến 103.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 350 triệu - 405 triệu đồng.

Bản xăng Hybrid cũng có 2 tùy chọn, giá từ 99.800 đến 113.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 389 triệu - 444 triệu đồng. Trong khi đó, bản thuần điện EV có giá cao nhất, từ 119.800 đến 133.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 467 triệu - 522 triệu đồng.

GWM hiện chưa thông tin về việc đưa ORA 5 GT sang các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam, nên phiên bản GT nhiều khả năng vẫn chỉ giới hạn tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

ORA 5 sắp về Việt Nam đấu Corolla Cross

Trong khi đó, theo kế hoạch đã được công bố trước đó, GWM dự kiến đưa ORA 5 HEV (không phải bản GT) về Việt Nam vào đầu năm 2027, nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Rayong (Thái Lan).

Xe được xếp vào phân khúc SUV cỡ C, ngang cỡ với Honda CR-V hay Mazda CX-5, nhắm tới việc cạnh tranh với Toyota Corolla Cross. Tại Thái Lan, bản HEV có giá khởi điểm 709.000 baht, tương đương khoảng 550 triệu đồng, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, dẫn động cầu trước.