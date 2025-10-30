Oppo Find X9 Pro vừa có màn ra mắt gây chú ý mới đây. Ngay lập tức, mẫu flagship mới nhất ﻿của Oppo được CNET gọi tên là một trong những điện thoại Android tốt nhất của năm 2025.

Với bộ vi xử lý mạnh mẽ, thời lượng pin khổng lồ và hệ thống camera tuyệt vời, thiết bị đến từ OPPO có mọi thứ mà người dùng mong muốn ở một chiếc điện thoại hàng đầu.

Gần như không có điểm chê trách nào ngoại trừ giá cả của nó ngang bằng với iPhone 17 Pro. Nhưng ngay cả ở mức giá như vậy, Oppo Find X9 Pro vẫn xứng đáng với những gì mang lại.

Trong khi đó, Phone Arena cũng không tiếc lời ngợi khen khi lại Oppo Find X9 Pro là chiếc điện thoại “mang đến trải nghiệm iPhone tốt nhất năm 2025 nhưng không đến từ Apple”.

Điện thoại tốt nhất 2025 là đây

Nếu có một điều bạn có thể tin tưởng từ một mẫu flagship Trung Quốc, đó là nó sẽ luôn làm vượt kỳ vọng. Những chiếc điện thoại này hiếm khi chọn giải pháp an toàn, và chúng thường xuyên đẩy giới hạn của những gì có thể bằng cách áp dụng công nghệ mới nhất.

Find X9 Pro, mẫu flagship mới nhất của Oppo, là một minh chứng điển hình cho triết lý "luôn làm vượt trội". Thiết bị không chỉ sở hữu một bảng thông số kỹ thuật đáng kinh ngạc, mà còn là một trong những trường hợp hiếm hoi mà một chiếc điện thoại tận dụng tối đa phần cứng ấn tượng của mình để thực sự mang lại kết quả sử dụng thực tế hàng đầu — loại kết quả mà bạn thường kỳ vọng từ một flagship quen thuộc hơn như iPhone 17 Pro Max của Apple.

Oppo Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max dường như có “DNA tương đồng”, khi mang lại cảm giác rất giống nhau.

Cả hai điện thoại rõ ràng đều là những sản phẩm cao cấp được chế tác từ kính và kim loại. Lớp hoàn thiện mờ satin của Oppo ở mặt sau mang lại cảm giác mịn như nhung tương tự như trên iPhone, giúp chống bám dấu vân tay. Khung nhôm chắc chắn, và máy thậm chí chỉ nặng 224 gram, nhẹ hơn iPhone 17 Pro Max của Apple, đồng thời cũng mỏng hơn.

Một điểm tương đồng khác giữa cả hai là các nút bấm bổ sung. Oppo đã thêm một “Snap Key” và một nút “Quick Camera”. Nút đầu tiên hoạt động tương tự như Nút tác vụ (Action button) trên iPhone và có thể được tùy chỉnh cho các phím tắt. Nút thứ hai có chức năng khá rõ ràng, cho phép bạn thu phóng và chụp ảnh ở chế độ ngang.

Giống như Apple, Oppo rất coi trọng độ bền. Find X9 Pro đạt chuẩn IP69 — cao hơn IP68 của iPhone — nghĩa là nó có thể chịu được các tia nước áp suất cao, chứ không chỉ đơn giản là bị nhúng xuống nước. Về phần kính, bạn sẽ có Corning Gorilla Glass ở cả mặt trước và mặt sau của Find X9 Pro.

Nhưng điểm tương đồng lớn nhất giữa điện thoại Oppo và iPhone chắc chắn là hệ điều hành. ColorOS 16 mang lại cảm giác quen thuộc ngay lập tức cho bất kỳ ai đã từng sử dụng iPhone.

Nó "vay mượn" một cách trắng trợn bố cục cài đặt nhanh và các yếu tố giao diện người dùng “Liquid Glass” từ iOS, nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến mọi thứ hoạt động trơn tru.

Dù công khai chịu ảnh hưởng, vấn đề là Oppo đã thành công hòa trộn triết lý thiết kế sạch sẽ của Apple với sự linh hoạt của Android, tạo nên một giao diện vừa tinh tế mà không gây cảm giác gò bó.

Lý do Oppo Find X9 Pro thay thế xứng đáng iPhone 17 Pro Max

Nếu có một điều làm nên tên tuổi của Find X9 Pro, đó chính là thời lượng pin. Viên pin silicon-carbon 7.500 mAh bên trong thân máy 8mm này mang lại những con số gần như không tưởng trong các bài kiểm tra pin.

Find X9 Pro trụ được 9 giờ 50 phút — dài hơn hai giờ so với 7 giờ 46 phút của iPhone 17 Pro Max. Đây là một khoảng cách đáng kinh ngạc đối với một thiết bị mỏng hơn và nhẹ hơn.

Đây hoàn toàn là một chiếc điện thoại có thể dùng trong hai ngày. Thậm chí có thể là ba ngày nếu sử dụng tiết kiệm. Khả năng tối ưu hiệu suất của Apple đã là huyền thoại, nhưng dung lượng pin vượt trội và công nghệ pin silicon-carbon của Oppo đơn giản là đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

Thời lượng pin đã đủ ấn tượng, nhưng khi kết hợp nó với tốc độ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W, có lẽ bạn sẽ không còn luyến tiếc MagSafe. Nhờ khả năng sạc nhanh, Oppo Find X9 Pro chỉ mất khoảng 30 phút để sạc đầy 50% pin, đủ để sử dụng cả ngày.

Mặt khác, iPhone 17 Pro Max chỉ hỗ trợ sạc tối đa 40W có dây và 25W không dây — cả hai đều nhanh hơn các mẫu Pro năm ngoái, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng.

Màn hình của Apple nổi tiếng về độ chính xác màu sắc, nhưng Oppo đã sánh ngang về tiêu chí này, và thậm chí còn có độ sáng cao hơn. Với hơn 3.500 nits, tấm nền của Find X9 Pro thực sự có thể dùng như một chiếc đèn pin, và nó còn sáng hơn cả mức 2.700 nits vốn đã xuất sắc của iPhone 17 Pro Max.

Find X9 Pro đạt 152 điểm tổng thể trong các bài kiểm tra camera của Phone Arena — chỉ thấp hơn một chút so với 158 điểm của iPhone 17 Pro Max — nhưng hiệu suất chụp ảnh tĩnh của nó thực sự ngang bằng với Apple ở mức 162 điểm. Đó là bởi vì hệ thống camera của Oppo thực sự "khủng"...

Cảm biến chính là LYT-828 mới của Sony với 17 điểm dừng dải tương phản động (dynamic range), kết hợp với camera góc siêu rộng (ultrawide) 50MP và camera tele 200MP cung cấp khả năng zoom quang 3x và chi tiết rõ nét lên đến 10X. Đây chắc chắn là một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất hiện nay.

Chế độ Macro thậm chí còn sử dụng ống kính tele thay vì ống kính siêu rộng, cho bạn những bức ảnh cận cảnh tốt hơn nhiều. Thêm vào đó, Oppo còn bán một Bộ chuyển đổi Tele Hasselblad (Hasselblad Teleconverter Kit) mang lại khả năng zoom quang học thực sự từ 10–200x. Đó là một sự "thừa thãi" theo nghĩa tích cực nhất.

Nếu có một chiếc điện thoại nào khiến bạn phải ngừng đánh giá thấp MediaTek, thì đó chính là chiếc máy này. Dimensity 9500 gần như sánh ngang với A19 Pro của Apple về hiệu suất đa nhân và thực sự vượt qua đối thủ trong các bài kiểm tra GPU (benchmark GPU). Dù mạnh mẽ, con chip cũng rất tiết kiệm năng lượng, đồng nghĩa với việc nó hoạt động mát mẻ và không tiêu thụ quá nhiều pin.

Ngay cả sau 20 phút thử nghiệm cường độ cao, hiệu suất của Find X9 Pro hầu như không hề suy giảm, trong khi iPhone đã bắt đầu giảm xung (throttle).

Đôi khi, việc các công ty như Oppo vay mượn ý tưởng từ Apple hay Samsung có thể hơi lộ liễu, nhưng Find X9 Pro đã bù đắp lại điều đó bằng độ hoàn thiện cao và sự ấn tượng về mặt kỹ thuật.

Oppo, cùng với các thương hiệu như Xiaomi và Huawei, đang liên tục phá vỡ các giới hạn và đây chính là những người đang giữ cho ngọn lửa sáng tạo tiếp tục bùng cháy trong thị trường di động.