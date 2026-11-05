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OPPO Find X10 Ultra lộ cấu hình khủng: Chip Dimensity 2 nm, pin 8.000 mAh, camera zoom quang 10x

M.Đức
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Mẫu flagship cao cấp dự kiến ra mắt năm 2027 của OPPO có thể sở hữu màn hình 2K 144 Hz, camera 200 MP và viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh.

Sau khi dòng Find X10 và Find X10 Pro Max được phân phối tại nhiều thị trường, OPPO được cho là đang chuẩn bị một phiên bản cao cấp hơn mang tên Find X10 Ultra, dự kiến ra mắt trong năm 2027. Những thông tin rò rỉ mới cho thấy thiết bị có thể sở hữu cấu hình đáng chú ý, đặc biệt là vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm và viên pin dung lượng khoảng 8.000 mAh.

- Ảnh 1.

Tiền nhiệm OPPO Find X9 Ultra

Theo leaker Digital Chat Station, OPPO Find X10 Ultra có tên mã nội bộ là Xingyun (Nebula) và đang được thử nghiệm với chip Dimensity 9600 Pro. Nếu thông tin chính xác, đây có thể là smartphone đầu tiên thuộc phân khúc Ultra sử dụng nền tảng vi xử lý này, thay vì chip Snapdragon như những thế hệ tiền nhiệm.

Về camera, thiết bị được cho là sở hữu ống kính telephoto tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 10x và hệ thống camera đa tiêu cự độ phân giải 200 MP, hỗ trợ dải tương phản động cao. Những thông tin rò rỉ trước đó còn đề cập đến camera chính 200 MP sử dụng công nghệ LOFIC, camera telephoto tiềm vọng 200 MP, camera tiềm vọng 10x riêng biệt 50 MP và camera góc siêu rộng 200 MP. Camera trước cũng có thể đạt độ phân giải 100 MP.

Ở mặt trước, OPPO Find X10 Ultra được cho là trang bị màn hình BOE kích thước 6,89 inch, độ phân giải 2K và tần số quét 144 Hz. Màn hình có các góc bo tròn, viền mỏng và đối xứng ở cả bốn cạnh.

Trong khi đó, leaker Smart Pikachu tiết lộ phiên bản cao cấp này sẽ được cải thiện khả năng chống rung hình ảnh trên toàn bộ các tiêu cự camera. Máy cũng có thể sở hữu viên pin thuộc phân khúc 8.000 mAh và một phiên bản cao cấp đặc biệt, dù thông tin về phiên bản này hiện chưa được tiết lộ.

- Ảnh 2.

OPPO Find X10 Pro Max đã được ra mắt

Tuy nhiên, vi xử lý của Find X10 Ultra vẫn chưa được xác nhận. OPPO từng xác nhận sẽ ra mắt một smartphone sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, do đó khả năng Find X10 Ultra được trang bị con chip này vẫn chưa thể loại trừ.

Một giả thuyết khác là OnePlus 16, sau quá trình tái cơ cấu và tích hợp sâu hơn vào hoạt động của OPPO, có thể đảm nhận vai trò flagship sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trong hệ sinh thái chung. Điều này khiến khả năng OPPO lựa chọn Dimensity 9600 Pro cho Find X10 Ultra trở nên đáng chú ý hơn.

Dù vậy, tất cả thông tin về cấu hình hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ. Người dùng sẽ cần chờ thêm những nguồn tin tiếp theo để xác định chính xác vi xử lý cũng như cấu hình cuối cùng của mẫu flagship này.

Tags

Oppo Find X9 Ultra

mediatek

Snapdragon 8 Elite

mp

BOE

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