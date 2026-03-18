OPPO Find N6 ra mắt: Xóa mờ nếp gấp, cấu hình cực khủng và camera Hasselblad 200MP

Sự kiện OPPO Find N6 ra mắt vừa qua đã làm dậy sóng cộng đồng yêu công nghệ toàn cầu. Đây không chỉ là một bước tiến mới của dòng điện thoại màn hình gập mà còn là lời khẳng định vị thế của OPPO trong phân khúc flagship cao cấp.

OPPO Find N6 ra mắt khi nào?

Vào ngày 17/03/2026, siêu phẩm OPPO Find N6 đã chính thức được trình làng tại thị trường Trung Quốc và dự kiến sớm có mặt tại Việt Nam. Đây là phiên bản kế nhiệm hoàn hảo của dòng điện thoại OPPO Find N, mang đến những nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công nghệ hiển thị cho đến sức mạnh phần cứng bên trong.

OPPO Find N6 có gì mới?

Đúng như kỳ vọng, mẫu điện thoại OPPO mới nhất này sở hữu hàng loạt cải tiến "đáng đồng tiền bát gạo":

Thiết kế "Zero-Feel Crease" xóa mờ nếp gấp

Điểm nhấn lớn nhất chính là công nghệ bản lề Titanium Flexion thế hệ thứ 2 kết hợp cùng kính nhớ (Dome Memory Glass). Cải tiến này giúp độ sâu nếp gấp trên màn hình chỉ còn khoảng 0.05 mm – mức kỷ lục giúp bề mặt phẳng gần như hoàn hảo khi mở ra. Thân máy cũng mỏng nhẹ ấn tượng với độ dày khi gập chỉ 8.93 mm và trọng lượng 225g.

Màn hình rực rỡ, độ sáng chạm đỉnh

Máy trang bị màn hình chính 8.12 inch và màn hình phụ 6.62 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền AMOLED cao cấp với tần số quét linh hoạt 1-120Hz và độ sáng tối đa lên tới 3.600 nits. Thông số này đảm bảo nội dung luôn sắc nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất từ Qualcomm, đi kèm dung lượng RAM lên đến 16GB. Mọi tác vụ từ làm việc đa nhiệm đến chơi game đồ họa nặng đều được xử lý mượt mà, ổn định.

Hệ thống camera Hasselblad 200MP

Hợp tác cùng thương hiệu máy ảnh danh tiếng Hasselblad, OPPO Find N6 sở hữu cụm 4 camera đẳng cấp. Trong đó, cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP, mang lại khả năng chụp ảnh chân thực, màu sắc có chiều sâu và quay video Dolby Vision 4K 120fps chuyên nghiệp.

Pin Silicon Carbon 6.000 mAh

Dù thiết kế mỏng, máy vẫn sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh nhờ công nghệ Silicon Carbon. Kết hợp sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W, người dùng có thể thoải mái sử dụng suốt cả ngày dài.

