Đợt cập nhật đầu tiên: Find X8, Find N5 và OPPO Pad 3 Pro

OPPO đã bắt đầu phát hành ColorOS 16 toàn cầu - phiên bản hệ điều hành mới dựa trên Android 16. Giai đoạn đầu được triển khai cho các thiết bị cao cấp gồm Find X8, Find X8 Pro, Find N5, Find N3, Find N3 Flip và máy tính bảng OPPO Pad 3 Pro.

Trong đó, Find N5, Find X8 Pro và Find X8 là ba model đầu tiên nhận bản cập nhật ổn định (OTA). Các phiên bản này đã được cập nhật ở Trung Quốc từ tháng 10, còn bản quốc tế đang được phát hành dần theo từng khu vực. Người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập Cài đặt > Hệ thống & cập nhật > Cập nhật phần mềm.

Từ ngày 11/11, OPPO sẽ mở rộng phát hành đến các thiết bị còn lại trong nhóm đầu tiên, gồm Find N3, Find N3 Flip và OPPO Pad 3 Pro.

13 thiết bị đầu tiên được cập nhật ColorOS 16

Theo lộ trình cập nhật toàn cầu mà OPPO công bố, có 13 thiết bị được xác nhận nhận bản ColorOS 16 sớm nhất, bao gồm:

OPPO Find X8 OPPO Find X8 Pro OPPO Find N5 OPPO Find N3 OPPO Find N3 Flip OPPO Pad 3 Pro (nội địa) OPPO Reno 14 Pro 5G OPPO Reno 14 Pro 5G Diwali Edition OPPO Reno 14 F 5G OPPO Reno 13 Pro 5G OPPO Reno 13 5G OPPO Reno 13 F 5G OPPO Pad 3 Pro (phiên bản quốc tế nằm trong đợt phát hành thứ hai)

Như vậy, ngoài nhóm Find và N-series, dòng Reno 13 và Reno 14 cũng sẽ sớm được cập nhật trong tháng 11. OPPO cho biết sẽ công bố thêm chi tiết về các khu vực và thời điểm cụ thể khi giai đoạn mở rộng bắt đầu.

Thiết kế “lấy cảm hứng từ ánh sáng và bóng tối” cùng trải nghiệm mượt mà hơn

ColorOS 16 là một bản nâng cấp lớn, mang đến thay đổi đáng kể về cả giao diện và hiệu năng. OPPO mô tả thiết kế mới là “lấy cảm hứng từ sự giao hòa của ánh sáng và bóng tối trong tự nhiên”, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và tinh tế hơn.

Bản cập nhật bổ sung Seamless Animation, giúp hiệu ứng chuyển cảnh, mở ứng dụng và di chuyển giữa các widget trở nên mượt mà hơn. Tính năng cá nhân hóa cũng được nâng cấp mạnh mẽ: người dùng có thể đặt ảnh động hoặc video làm hình nền, điều chỉnh font chữ, hoặc sử dụng AI để tự tạo phong cách hiển thị phù hợp với hình nền.

Màn hình Always-On giờ đây hiển thị toàn bộ hình nền tương tự iPhone, trong khi Flux Home Screen mới cho phép thay đổi kích thước biểu tượng và thư mục, mang lại bố cục sống động và linh hoạt hơn.

ColorOS 16 được xem là bước tiến lớn trong hành trình OPPO hoàn thiện trải nghiệm người dùng, mang lại hiệu suất tối ưu, giao diện tự nhiên và khả năng tùy biến sâu hơn trên toàn hệ sinh thái thiết bị của hãng. Tham khảo các sản phẩm OPPO chính hãng TẠI ĐÂY.