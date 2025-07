Sam Altman, CEO của OpenAI và là người đứng sau cuộc cách mạng ChatGPT, vừa có những chia sẻ gây chấn động về GPT-5 - mô hình AI thế hệ tiếp theo dự kiến ra mắt vào đầu tháng 8. Điều đáng kinh ngạc nhất không phải là khả năng vượt trội của GPT-5, mà chính là cảm xúc của ông Altman khi trải nghiệm trực tiếp sức mạnh của sản phẩm do chính công ty mình tạo ra.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với podcaster Theo Von, ông Altman đã chia sẻ khoảnh khắc "Here it is moment" khi ông quyết định để GPT-5 trả lời một câu hỏi mà chính ông không hiểu. "Tôi đưa nó vào mô hình, đây là GPT-5, và nó đã trả lời hoàn hảo," ông mô tả với sự ngạc nhiên rõ rệt.

CEO OpenAI, Sam Altman

Điều khiến vị CEO này bị ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là tốc độ phản ứng của AI. " Tôi cảm thấy vô dụng so với AI vì tôi nghĩ mình lẽ ra phải có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng GPT-5 đã trả lời ngay lập tức. Đó là một cảm giác kỳ lạ. "

Trước đó, ông Altman đã xác nhận trên mạng xã hội X rằng "chúng tôi sẽ phát hành GPT-5 sớm," và theo các nguồn tin từ The Verge, OpenAI đang lên kế hoạch ra mắt GPT-5 vào đầu tháng 8. Đây là sự chậm trễ so với kế hoạch ban đầu dự kiến cuối tháng 5, do quá trình kiểm thử bổ sung và một số thách thức phát triển.

GPT-5 hứa hẹn sẽ là một bước nhảy vọt đáng kể so với các phiên bản trước đó. Ông Altman đã mô tả nó như "một hệ thống tích hợp nhiều công nghệ của chúng tôi," bao gồm cả khả năng suy luận của mô hình o3 thay vì phát hành chúng như những sản phẩm riêng biệt. Điều này thể hiện nỗ lực của OpenAI trong việc đơn giản hóa và kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn để tạo ra một hệ thống có khả năng hơn, cuối cùng có thể được tuyên bố là trí tuệ nhân tạo tổng quát.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của GPT-5 chính là khả năng lập trình được cải thiện vượt bậc. Gần đây, ông Altman đã đăng tải trên X rằng ông đã giao "một dự án coding nhỏ" cho "mô hình mới" của OpenAI và nó đã "hoàn thành trong 5 phút." Mặc dù không được xác nhận chính thức, nhiều người tin rằng đây chính là GPT-5, cho thấy khả năng lập trình nâng cao của mô hình này.

GPT-5 cũng sẽ đánh dấu sự kết thúc của "cái lộn xộn trong việc chọn mô hình" mà ông Altman đã từng thừa nhận. Thay vì phải lựa chọn giữa các biến thể khác nhau như GPT-4, 4o, và o4, người dùng sẽ có một hệ thống thống nhất có thể xử lý cả câu hỏi nhanh và các tác vụ đa bước phức tạp đòi hỏi khả năng suy luận. " Chúng tôi ghét bộ chọn mô hình cũng như các bạn và muốn quay trở lại với trí tuệ thống nhất kỳ diệu ," ông Altman đã chia sẻ.

Về mặt giá cả, OpenAI đã xác nhận rằng GPT-5 sẽ có phiên bản miễn phí với tin nhắn không giới hạn. Tuy nhiên, những người đăng ký Plus với giá 20 USD mỗi tháng sẽ có thể chạy GPT-5 ở "mức độ thông minh cao hơn," trong khi người dùng Pro với mức phí 200 USD mỗi tháng sẽ được trải nghiệm GPT-5 ở "mức độ thông minh cao nhất," bao gồm giọng nói, canvas, tìm kiếm và nghiên cứu sâu.

OpenAI dự kiến sẽ phát hành GPT-5 trong ba phiên bản khác nhau. Phiên bản chính sẽ có sẵn thông qua ChatGPT và API của OpenAI, phiên bản mini cũng sẽ có trên cả ChatGPT và API, trong khi phiên bản nano dự kiến chỉ có sẵn thông qua API. Sự đa dạng này cho phép các nhà phát triển lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ, từ các ứng dụng đòi hỏi sức mạnh tính toán cao đến những tác vụ ưu tiên tốc độ.

Một số người dùng ChatGPT đã bắt đầu phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của GPT-5 khi nhìn thấy một mô hình mới có tên "GPT-5-prime" xuất hiện cùng với các mô hình hiện có. Điều này cho thấy có thể đây là một kiến trúc hoàn toàn mới đang được thử nghiệm âm thầm, với giao diện mới trông giống một trợ lý AI toàn năng hơn là chỉ đơn thuần là chatbot thông thường.

Các nâng cấp được báo cáo bao gồm khả năng lập trình mạnh mẽ từ viết thuật toán đến bảo trì mã cũ, khả năng tự điều chỉnh độ sâu tư duy theo độ phức tạp của nhiệm vụ, và sự kết hợp linh hoạt giữa mô hình GPT và mô hình "o" với khả năng định tuyến truy vấn một cách thông minh. Điều này nhằm cạnh tranh trực tiếp với Claude Sonnet 4 và Cursor để giành lại sự quan tâm của cộng đồng lập trình viên.

Tuy nhiên, ông Altman đã cảnh báo rằng GPT-5 sẽ không có "mức độ khả năng vàng" trong nhiều tháng sau khi ra mắt, điều này có nghĩa là mô hình này khó có thể đạt được ngưỡng AGI mà OpenAI đang hướng tới. Việc đạt được AGI đặc biệt quan trọng đối với OpenAI vì nó sẽ buộc Microsoft phải từ bỏ quyền đối với doanh thu của OpenAI và các mô hình AI tương lai của họ.

Sự ra mắt của GPT-5 diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng, đặc biệt là từ Meta với việc Mark Zuckerberg đã chiêu mộ ít nhất bảy nhà nghiên cứu từ đội ngũ của OpenAI cho bộ phận siêu trí tuệ mới của mình, với mức thưởng ký hợp đồng được báo cáo lên tới 100 triệu USD.