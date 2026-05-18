Only C tung tin nhắn tố một phụ nữ lừa đảo 100 triệu, nhắn tin đòi còn bị tỏ thái độ

Ngày 18/5, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng dài của nhạc sĩ Only C khi anh bất ngờ chia sẻ câu chuyện bị một người phụ nữ tên T lừa số tiền 100 triệu đồng liên quan đến vấn đề bản quyền âm nhạc. Theo chia sẻ, vụ việc đã xảy ra từ khoảng 3 năm trước nhưng đến nay nam nhạc sĩ mới quyết định lên tiếng công khai.

Only C cho biết người phụ nữ tên T từng làm việc tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc phía Nam VCPMC. Theo lời kể của nam nhạc sĩ, người này chủ động liên hệ nhờ anh giúp đỡ bằng cách gửi mail lên trung tâm tạm ứng 100 triệu tiền bản quyền. Tuy nhiên, vì lo ngại rủi ro, Only C nói rõ anh không cho mượn số tiền tạm ứng mà chuyển thẳng 20 triệu đồng như một cách giúp đỡ cá nhân.

Đến ngày Only C đến trung tâm nhận tiền bản quyền nhạc, anh được chị T sắp xếp các thủ tục giúp. Tuy nhiên, Only C cho biết khi nhận tiền thì T chỉ đưa cho anh tờ giấy ký nhận và bảo nam nhạc sĩ về trước, số tiền 100 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản nhưng cuối cùng không thực hiện như cam kết. Nam nhạc sĩ cho biết khi liên lạc để hỏi rõ sự việc, đối phương thừa nhận đã sử dụng số tiền vào việc cá nhân và xin anh đừng báo cáo lên VCPMC vì sợ bị đuổi việc.

Bài đăng của Only C gây xôn xao mạng xã hội liên quan số tiền tác quyền nhạc

Only C cho hay sau thời gian dài, người phụ nữ này hoàn toàn mất liên lạc, khóa các tài khoản mạng xã hội và biến mất. Anh cũng tiết lộ thêm rằng sau này mới biết không chỉ riêng mình mà còn có nhiều nhạc sĩ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đi kèm bài đăng, Only C còn công khai loạt tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa anh và người phụ nữ tên T. Trong các đoạn chat, người này liên tục xin thêm thời gian, chia sẻ đang gặp khó khăn tài chính, thậm chí nhắc đến việc phải nằm viện và hứa sẽ cố gắng hoàn trả tiền.

Đáng chú ý, Only C còn đăng tải thêm những tin nhắn từ một người khác tự nhận là bạn thân của người phụ nữ này. Người này cho biết bản thân cũng đang bị thiếu tiền từ T và mong nam nhạc sĩ thông cảm vì hoàn cảnh khó khăn của đối phương. Thế nhưng, từ phía Only C bày tỏ sự nghi ngờ về danh tính người bạn thân của T.

Only C đăng ảnh chụp tin nhắn trao đổi với T và nam nhạc sĩ cho biết đến nay vẫn chưa nhận lại được tiền

Bài đăng của Only C nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với nam nhạc sĩ, đồng thời cho rằng việc liên quan đến tiền bạc, đặc biệt trong giới làm nghề, luôn là câu chuyện nhạy cảm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự đồng cảm với đồng nghiệp

Only C tên thật là Nguyễn Phúc Thạch, sinh năm 1988, là một trong những producer, nhạc sĩ và ca sĩ có nhiều bản hit nổi bật của Vpop suốt hơn một thập kỷ qua. Anh từng hoạt động trong nhóm nhạc underground trước khi chuyển hướng sang sáng tác và sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.

Only C đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám như Yêu Là Tha Thu, Quan Trọng Là Thần Thái, Anh Không Đòi Quà, Đếm Ngày Xa Em, Hai Cô Tiên, Em Chưa 18, Cô Ba Sài Gòn,... Nhiều ca khúc do anh sáng tác hoặc sản xuất từng trở thành hit lớn, đạt hàng trăm triệu lượt xem và gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ đình đám như nhóm nhạc 365, Lou Hoàng, Karik, Isaac, Đông Nhi, Bảo Thy,...

Không chỉ hoạt động ở mảng âm nhạc, Only C còn được biết đến là "mát tay" trong việc tạo hit nhạc phim. Anh từng góp phần tạo nên thành công cho nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Ông Ngoại Tuổi 30, Cô Ba Sài Gòn, Em Chưa 18 ,... qua đó trở thành cái tên quen thuộc của thị trường giải trí Việt.

Only C là người đứng sau nhiều bản hit của các nghệ sĩ đình đám

