Ông Zelensky thừa nhận dây chuyền sản xuất tên lửa Flamingo bị phá hủy

Cơ sở sản xuất tên lửa Flamingo ở Ukraine.

"Chúng tôi không có nhiều loại tên lửa Flamingo. Một dây chuyền sản xuất lớn tên lửa loại này đã bị phá hủy do một cuộc tấn công bằng tên lửa", Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, khi trả lời câu hỏi về việc liệu Kiev có thể nối lại sản xuất tên lửa Flamingo theo kế hoạch hay không.

Nhà lãnh đạo Kiev lưu ý thêm rằng, ông có thể nói về điều này vì vụ việc đã xảy ra cách đây một thời gian.

Ngày 21/8/2025, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, Ukraine đang sở hữu tên lửa Flamingo có tầm bắn 3.000km, nhưng việc sản xuất hàng loạt sẽ không được nối lại trong vài tháng nữa.

Sau đó, một video được cho là từ xưởng sản xuất tên lửa đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ukraine.

Trong khi đó, ngay cả các nhà phân tích Ukraine cũng nhận xét rằng, tên lửa mới được cho là của Ukraine này rất giống với tên lửa FP-5 Milanion của Anh.

Tên lửa hành trình Flamingo do Ukraine tự sản xuất được quảng cáo là đạt tầm bắn 3.000km và mang đầu đạn nặng 1.150kg.

Với thông số trên, Flamingo có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, nơi tập trung khoảng 80% dân số nước này.