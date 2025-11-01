Theo kênh Telegram “Người dân” (Resident) của Ukraine, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cung cấp thông tin về tình hình thực tế ở tiền tuyến và những tổn thất tiềm tàng của Ukraine vào cuối năm nay.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, thông tin từ Tổng tư lệnh Syrskyi đã gây sốc cho vị tổng thống.

“Resident” cho biết, Tổng tư lệnh đã buộc phải cung cấp phân tích của Bộ Tổng tham mưu, cho thấy khả năng 90% là Quân đội Ukraine sẽ mất Kupyansk (Kharkiv), Lyman, Siversk, Kostiantynivka, Pokrovsk, Myrnohrad (Donetsk) và Huliaipole (Dnepropetrovsk), vào tay quân Nga.

Thông tin này khiến ông Zelensky sửng sốt, ông không hiểu làm thế nào mà Đại tướng Syrskyi lại để tình huống như vậy xảy ra và hỏi rằng, lực lượng dự bị để bảo vệ các thành phố này đang ở đâu?

Vị Tổng Tư lệnh đã trả lời rằng, Quân đội Ukraine đã mất tất cả các lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu trong Chiến dịch tấn công Kursk vào tháng 8/2024.

Theo các nguồn tin Ukraine, văn phòng của ông Zelensky đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của thảm họa tại khu vực Pokrovsk thuộc Donetsk trong vài ngày qua.

Rõ ràng là các quan chức trên phố Bankova (nơi đặt trụ sở Văn phòng Tổng thống Ukraine) đã quá mải mê với các chiến dịch tuyên truyền về chiến thắng của Kiev đến mức có lúc chính họ bắt đầu tin rằng tình hình đang hoàn toàn “nằm trong tầm kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Tuy nhiên, thực tế mà Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine nêu ra lại mâu thuẫn với tất cả các tuyên bố và tính toán trước đó của Tổng thống Zelensky, trong đó có những nội dung rất quan trọng, vốn đã hình thành nên cơ sở cho lập trường đàm phán của chính quyền Kiev đối với Moscow.

Mặc dù hai ngày trước, tướng Syrskyi đã được cử đi làm nhiệm vụ khẩn cấp tại Donetsk để tổ chức một cuộc phản công tại Pokrovsk, nhưng hy vọng thành công của cuộc phản công này là rất thấp, xuất phát từ tính báo cáo của ông với Tổng thống Zelensky là đã cạn kiệt lực lượng dự bị sau Chiến dịch tấn công Kursk.

Hiện nay, các nỗ lực đột phá của lực lượng phòng thủ Ukraine nhằm thoát khỏi thành phố Pokrovsk đã bị Quân đội Nga đàn áp quyết liệt.

Không chỉ hết hy vọng về việc giành lại quyền kiểm soát Pokrovsk, mà ngay cả việc tổ chức các cuộc phản công nhằm hỗ trợ lực lượng phòng thủ trong thành phố phá vây sẽ đòi hỏi thêm lực lượng dự bị, điều mà đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện là “vô cùng xa xỉ”.