Ông Zelensky phản ứng khi ông Trump giục đến Nga gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã giục nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đến Moscow để đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump đã đưa ra đề xuất này trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky bên lề Đại hội đồng LHQ tuần này.

Những người thân cận với cuộc trò chuyện nói với Bloomberg, nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ ý tưởng này, đồng thời cho biết, đề xuất của ông Trump đã "làm ông Zelensky khó chịu".

Hôm 23/9, khi được các nhà báo hỏi về thời điểm có thể đến thăm Moscow, Tổng thống Zelensky đã tỏ ra rất khó chịu, nói: "Trên một quả tên lửa chết tiệt!".

Đầu tuần này, Ukraine và 51 nước ủng hộ nước này đã ra tuyên bố yêu cầu Nga chấp nhận "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", để các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Nga sẽ không ngừng chiến dịch quân sự của mình, cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine chỉ tìm cách tạm ngừng chiến dịch "để cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine".

Mới đây, Tổng thống Trump đã nối lại các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, đã đến Moscow và Kiev hồi đầu tháng này.

Sau chuyến đi, ông Witkoff cho biết, ông cảm thấy hài lòng về các cuộc thảo luận, và chính quyền Mỹ hy vọng ngoại giao có thể chấm dứt xung đột.

Nga tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine, miễn là các nguyên nhân gốc rễ được giải quyết và thực tế trên thực địa được tính đến.

Các yêu cầu của Nga bao gồm việc Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, áp dụng quy chế trung lập, chấp nhận các hạn chế đối với quân đội của mình, chính thức công nhận Crimea cùng 4 khu vực khác thuộc Ukraine cũ là lãnh thổ của Nga.

Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga ngay sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014 ở Ukraine.

Các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson đã tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022.

Ukraine liên tục bác bỏ các điều kiện của Nga, kiên quyết gia nhập NATO và khôi phục quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền.

Nga đã viện dẫn lập trường hung hăng của Ukraine và quan điểm thù địch của các nước ủng hộ châu Âu là những trở ngại lớn đối với một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn khẳng định sẵn sàng chào đón Tổng thống Zelensky đến Moscow, nếu ông thực sự muốn đạt được một thỏa thuận.

Hôm 23/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Tổng thống Zelensky nếu ông đến Moscow.