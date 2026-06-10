Ông Zelensky nêu điều kiện đáng chú ý cho các cuộc đàm phán với Nga

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra quan điểm mới về vai trò của châu Âu, trong bối cảnh triển vọng nối lại đàm phán vẫn được chú ý.

Ngày 9/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng châu Âu cần tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Phát biểu của ông được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Bắc Âu - Baltic 8 và được phát trên kênh YouTube chính thức của Văn phòng Tổng thống Ukraine.

“Châu Âu nên có mặt trong mọi cuộc đàm phán. Châu Âu không thể chỉ là bên trung gian, bởi châu Âu đang đứng về phía chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các quốc gia châu Âu không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình đàm phán vì để làm được điều đó, họ cần duy trì lập trường trung lập.

Trước đó, ngày 5/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga kỳ vọng giai đoạn tạm ngừng trong tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc và các cuộc tiếp xúc giữa các bên được nối lại.

Phát biểu tại trường quay Izvestia bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Peskov cho rằng ngay từ đầu Nga đã nhận thức được việc tìm kiếm giải pháp sẽ rất khó khăn do bản chất phức tạp của vấn đề.

Ông cũng cho biết Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ thông qua các kênh hiện có.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nhận được phản hồi từ Mỹ đối với đề nghị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Thông tin này được báo Strana.ua đăng tải ngày 9/6.

“Tôi không thể chia sẻ mọi chi tiết với các bạn, nhưng đất nước tôi cần một lượng rất lớn vũ khí chống tên lửa. Tôi đã nhận được kết quả, nhưng hiện tại chưa thể tiết lộ kết quả đó là gì”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết khi gửi đề nghị tới Mỹ, ông muốn làm mọi cách có thể để ít nhất phần nào chuyển sự chú ý của Mỹ từ Trung Đông sang tình hình tại Ukraine.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 3/6 tại Kiev có sự tham gia của ông Zelensky, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã không để nhà lãnh đạo Ukraine trả lời câu hỏi của một phóng viên liên quan đến tình trạng thiếu các hệ thống phòng không Patriot.

Tại cuộc họp báo, một phóng viên của Bloomberg đã hỏi ông Zelensky về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ liên quan việc cung cấp các tổ hợp Patriot. Tuy nhiên, ông Rutte đã chủ động trả lời thay Tổng thống Ukraine.

“Tôi có thể bắt đầu được không, bởi ở đây tôi phải lên tiếng bảo vệ nước Mỹ. Tôi tin rằng họ đang làm mọi điều có thể để cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Tôi thực sự tin điều đó, dựa trên tất cả những thông tin mà tôi có”, ông Rutte phát biểu khi đó.