Ông Zelensky mất nhà đàm phán chính: Số phận người quyền lực thứ 2 Ukraine hé lộ sau bê bối tham nhũng

Phái đoàn Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối tuần này tại Florida, nhưng không có ông Yermak, và các quan chức Ukraine khẳng định rằng động lực của các cuộc đàm phán sẽ không thay đổi cơ bản.

Ông Yermak, từng là nhà sản xuất phim, người thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, từng là một chính trị gia sắc sảo nhưng đôi khi vấp phải chỉ trích vì tính kỷ luật khắt khe.

Trong lĩnh vực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, ông Yermak cũng nắm giữ một vai trò trung tâm. Trong vòng đàm phán gần đây nhất với chính quyền Trump, ông Zelensky đã bổ nhiệm ông Yermak dẫn đầu phái đoàn Ukraine.

Việc thay đổi nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine sẽ không làm thay đổi những vấn đề cốt lõi về an ninh đối với Ukraine và châu Âu trong các cuộc đàm phán.

"Đàm phán là công việc của cả nhóm", Oleksandr Merezhko, chủ tịch ủy ban chính sách đối ngoại của Quốc hội Ukraine, cho biết. "Nếu một người rút lui, cơ chế sẽ không thay đổi", ông nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra nhanh chóng. Trên mạng xã hội hôm thứ Bảy, ông cho biết một phái đoàn Ukraine, do Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, dẫn đầu, "đã trên đường đến Mỹ" để đàm phán.

"Ukraine tiếp tục hợp tác với Mỹ theo cách xây dựng nhất có thể", ông Zelensky viết. Ông nói thêm rằng ông hy vọng kết quả của các cuộc đàm phán trước đó tại Geneva "sẽ được thống nhất" trong cuộc họp vào Chủ nhật.

Theo New York Post, ông Andrii Yermak tuyên bố sẽ ra tiền tuyến giữa bê bối tham nhũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Ông khẳng định rời cương vị để tránh gây thêm rắc rối cho Tổng thống Zelensky và sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả.

Trước đó, ngày 28/11, ông bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nơi ở.

"Tôi sẽ ra tiền tuyến và sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Tôi là một người trung thực và đàng hoàng. Tôi đã bị bôi nhọ", cựu Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói.

Ông Yermak không nêu rõ ông dự định gia nhập đơn vị nào hoặc thời gian lên đường.

Ông Yermak là trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Zelensky và được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Ukraine. Ông cũng là trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Ukraine với các đối tác phương Tây và Nga. Ông Yermak đã nộp đơn từ chức chỉ vài giờ sau cuộc khám xét của NABU.

Tổng thống Zelenskya đã chấp thuận đơn từ chức.