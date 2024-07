Ông Zelensky hé lộ thỏa thuận "chưa từng có": Tên lửa Nga sẽ bị cường quốc quân sự NATO bắn hạ tại Kiev?

Thỏa thuận quân sự chưa từng có của Ukraine - Ba Lan

Ba Lan đã cung cấp 44 gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 4 tỷ euro và cam kết sẽ cung cấp thêm nhiều gói viện trợ hơn nữa trong năm nay và trong thập kỷ tới.



"Chỉ khi hợp tác với nhau, Ukraine và Ba Lan mới có thể tự do và mạnh mẽ", ông Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong tuyên bố chung.

Ba Lan cũng cam kết đào tạo thêm cho lực lượng Ukraine và tiếp tục hoạt động như trung tâm hậu cần của Kiev, tạo điều kiện cho việc vận chuyển vũ khí của phương Tây qua lãnh thổ của mình.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng Ukraine đã hứa sẽ cải cách, chia sẻ thông tin tình báo và những bài học kinh nghiệm trên chiến trường với Warsaw, đồng thời đóng góp vào việc hiện đại hóa quân đội Ba Lan.

"Chúng tôi coi mọi ngôn từ trong thỏa thuận này là những cam kết chung chứ không phải là những lời hứa suông", Thủ tướng Tusk nói thêm, "Chúng tôi biết rõ rằng, nếu cuộc chiến này kết thúc một cách tệ hại thì sẽ tại hại không chỉ với Ukraine mà còn cả Ba Lan và toàn bộ châu Âu và phương Tây".

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine và sẽ chi 4,12% GDP cho quốc phòng trong năm nay, theo ước tính do NATO công bố - gấp đôi so với mục tiêu 2% của liên minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AFP

Điểm độc đáo của thỏa thuận Ba Lan - Ukraine

Hiệp định của Ba Lan có một số điểm độc đáo so với các hiệp định khác mà Ukraine đã ký.

Ba Lan đồng ý khuyến khích công dân Ukraine trở về để phục vụ trong quân đội theo yêu cầu của Kiev. Có hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine hiện đang sống tại Ba Lan.

Hãng tin RT (Nga) dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết, các điều khoản của hiệp ước cho phép Ba Lan bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên không phận Ukraine.

RT cho hay, theo truyền thông Ukraine, ông Zelensky tiết lộ, thỏa thuận "quy định về việc phát triển một cơ chế [cho Ba Lan] bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga di chuyển vào không phận Ukraine theo hướng Ba Lan". Tổng thống Ukraine cũng cho biết thêm rẳng Warsaw và Kiev sẽ hợp tác để tìm ra cách thức có thể nhanh chóng thực hiện điểm này của thỏa thuận.

Trong khi đó, theo truyền thông Ba Lan, Thủ tướng Tusk xác nhận sự tồn tại của điều khoản này nhưng cho biết "cần sự hợp tác rõ ràng của NATO ở đây vì những hành động như vậy cần trách nhiệm chung của toàn khối".

Warsaw cũng sẽ xem xét việc cung cấp một phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine với điều kiện điều đó không làm suy yếu an ninh của nước này, thỏa thuận cho biết. Ba Lan đã tặng 10 máy bay phản lực thời Liên Xô cho Ukraine.

"Tôi đã nói rõ ràng: Chúng tôi sẽ giúp [Ukraine], vì an ninh của các bạn là an ninh của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì làm suy yếu an ninh của mình. Chúng tôi đang muốn nói tới máy bay phản lực chiến đấu và về vũ khí cần thiết cho Ba Lan và Ukraine", Thủ tướng Tusk cho hay.

Euronews đưa tin, Tổng thống Zelensky chia sẻ tin tức về thỏa thuận an ninh này trong một bài đăng trên mạng xã hội X, nói rằng "văn bản chưa từng có này" cũng bao gồm việc thành lập và huấn luyện một đơn vị quân đội tình nguyện mới của Ukraine, Quân đoàn Ukraine, trên lãnh thổ Ba Lan.

Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Tusk ký thỏa thuận trong cuộc họp tại Warsaw hôm 8/7. Ảnh: AFP