Ông Zelensky công khai kế hoạch cải tổ nội các và thay thế thủ tướng

Ngày 12/7, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố cần phải cải tổ nội các và ý định thay thế Thủ tướng Yulia Sviridenko.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

"Chúng tôi đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Yulia Sviridenko. Chúng tôi xác định, những thay đổi này đòi hỏi phải cải tổ nội các.

Tôi cảm ơn bà Yulia vì công việc rõ ràng, ổn định và hiệu quả của bà trên cương vị thủ tướng, vì những năm tháng làm việc hiệu quả trong đội ngũ Ukraine.

Tôi đã trao cho bà cơ hội lãnh đạo một lĩnh vực ngoại giao mới và quan trọng với một đối tác chủ chốt", Tổng thống Zelensky viết trên kênh Telegram của mình.

"Tôi hy vọng, cùng với các nghị sĩ, chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi tương ứng trong Chính phủ Ukraine", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết, những thay đổi trong chính phủ là cần thiết để "đảm bảo việc thực hiện một chiến lược chính trị được cập nhật", nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết nào.

Bà Yulia Sviridenko nhậm chức Thủ tướng Ukraine vào ngày 17/7/2025.

Ông Zelensky không nêu rõ chức vụ mới của bà Svyrydenko hay tên người kế nhiệm, nhưng cho biết thêm, sẽ có những thay đổi trong số những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật.

Nghị sĩ phe đối lập Yaroslav Zhelezniak nhận định, bà Svyrydenko nhiều khả năng sẽ đảm nhận chức vụ đại sứ tại Mỹ.

"Điều đó có nghĩa là bà ấy sẽ rời chức vụ thủ tướng và toàn bộ chính phủ sẽ được cải tổ", ông Zhelezniak nói trên Telegram.

Theo hiến pháp Ukraine, việc thủ tướng từ chức sẽ dẫn đến việc toàn bộ nội các đương nhiệm phải từ chức và cần Quốc hội phê chuẩn thành phần mới.

Các nhà lập pháp cho biết, những người kế nhiệm thủ tướng tiềm năng bao gồm cựu thủ tướng, hiện là Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal; Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov; và ông Sergii Koretskyi, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz.