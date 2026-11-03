Ông Witkoff nêu thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ-Nga-Ukraine

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff mới đây đã nêu thời điểm chắc chắn sẽ diễn ra các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner.

“Mỹ sẽ làm trung gian hòa giải vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi vào ngày 10 và 11/11.

Các cuộc đàm phán cấp làm việc sẽ tập trung vào thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy những tiến bộ đã đạt được tại Ukraine, Na Uy và Nga, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bền vững, mang lại an ninh lâu dài cho các thế hệ mai sau”, ông Witkoff viết trên X hôm 3/11.

Thông tin này được nhà đàm phán Mỹ đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm cách chấm dứt xung đột.

Theo trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ, đặc phái viên Jared Kushner sẽ cùng ông Witkoff dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Đặc phái viên Witkoff cũng thông báo, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp gỡ đại diện từ Pháp, Đức, Anh, EU và NATO tại Brussels trong tuần này, để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh hậu chiến của châu Âu và các cơ hội kinh tế cho công cuộc tái thiết.

Đầu năm nay, Nga và Ukraine đã tổ chức một số vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại UAE và Thụy Sĩ, trước khi tiến trình này bị gián đoạn bởi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng Hai.

Mỹ đã nối lại các nỗ lực ngoại giao của mình vào tháng Chín, ban đầu thông qua các cuộc gặp riêng với Nga và Ukraine.

Nga đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên, nhưng vẫn chưa xác nhận ngày cụ thể hoặc thành phần phái đoàn của mình.

Sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào ngày 21/10, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào giữa tháng 11, tập trung vào việc thiết lập khuôn khổ an ninh hậu chiến cho Nga và Ukraine.

Nga khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm cả những lo ngại về an ninh của Nga.

Ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà chỉ cho phép Ukraine tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang.