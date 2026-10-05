Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VCCorp: Thông số, doanh số không nói lên giá trị thật của một sản phẩm

Better Choice Awards đến nay có bốn mùa giải, nhưng với ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đây đã là năm thứ năm, tính từ Car Choice Awards 2022. Ông cho rằng thông số kỹ thuật hay doanh số không nói lên được giá trị sản phẩm, chỉ người sử dụng mới nói lên được.

Better Choice Awards đến nay có bốn mùa giải. Với ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đây đã là năm thứ năm. Chia sẻ về lịch sử sự kiện, ông Thắng đã kể lại câu chuyện, bắt đầu từ một giải thưởng mang tên Car Choice Awards.

Khởi nguồn từ Car Choice Awards

"Giải thưởng bắt đầu từ năm 2022, lúc đấy chưa gọi tên là Better Choice Awards mà là Car Choice Awards, là một giải thưởng mà có thể nói được khởi nguồn từ VCCorp", ông Thắng phát biểu trên sân khấu trong đêm Gala.

Khi nghĩ về giải thưởng, điều ông và các cộng sự quan tâm lớn nhất không phải là làm sao tôn vinh những chiếc xe đẹp nhất, mã lực cao nhất, hay những sản phẩm có thông số tốt nhất. Điều họ muốn là "làm thế nào để giúp người sử dụng, người tiêu dùng nhìn thấy, tìm ra được những cái sản phẩm có cái trải nghiệm tốt nhất, có cái giá trị đem lại cho người sử dụng là cao nhất".

Theo ông Thắng, thông số kỹ thuật không thể nói lên điều đó. Câu trả lời đến từ trải nghiệm thực của người dùng và ý kiến của các chuyên gia, những người đầu ngành trong lĩnh vực. Better Choice Awards được xây dựng trên tinh thần này: cố gắng tìm ra những sản phẩm thực sự đem lại trải nghiệm tốt và giá trị cao cho người sử dụng.

Ông nhấn mạnh: "Đấy là điều mà các thông số kỹ thuật, các thành tích về doanh số nó không thể nói lên được, mà phải người sử dụng thực sự cảm nhận được giá trị mới có thể nói lên được." Từ tinh thần ấy mà có Better Choice Awards hôm nay.

Hai cột mốc 2023 và 2025

Năm 2023, giải thưởng có sự tham gia và đồng hành của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), điều ông Thắng cho biết khiến ông và các cộng sự "rất vui mừng". Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã nâng tầm giải thưởng này trở thành nơi tôn vinh những cái sản phẩm có tính đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đem lại ích lợi cao cho người tiêu dùng".

Đến năm 2025, giải thưởng một lần nữa nhận được sự ủng hộ, vun đắp của Cục Đổi mới Sáng tạo, của Bộ Khoa học Công nghệ. Theo ông Thắng, sự ủng hộ ấy đã biến Better Choice Awards "thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia".

Nation Builders Awards, hạng mục mới của năm nay

Năm nay, giải thưởng có thêm một hạng mục mà ông Thắng gọi là "rất quan trọng". Hạng mục Nation Builders Awards "dành cho những doanh nghiệp thực sự đem lại giá trị đích thực cho sự phát triển của đất nước, cũng như là cho sự nâng cao đời sống của người dân".

Theo ông, những người, những đơn vị vinh dự nhận giải Nation Builders Awards "phải là những đơn vị mà đem đến giá trị thực sự, thay đổi một cách tích cực đến đời sống của con người Việt Nam".

Uy tín đến từ doanh nghiệp và người tiêu dùng

Nhìn lại những mùa giải đã qua và mua giải 2026 này, ông Thắng tóm lược: Better Choice Awards bắt đầu từ VCCorp, được Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Cục Đổi mới Sáng tạo đồng hành, vun đắp.

Theo ông, uy tín của giải thưởng "thực sự đến từ những doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng". Đó là những người đã làm ra sản phẩm tuyệt vời, và những người tiêu dùng đã tham gia bình chọn, chọn lọc được những sản phẩm đem lại giá trị tích cực cho người sử dụng. Ông khép lại phần chia sẻ bằng lời cảm ơn trân trọng.

Từ Car Choice Awards năm 2022 đến một giải thưởng thuộc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, chặng đường ông Vương Vũ Thắng kể lại có nhiều cột mốc và nhiều đơn vị đồng hành. Xuyên suốt chặng đường ấy là một cách nhìn: sản phẩm tốt là sản phẩm đem lại trải nghiệm và giá trị thực cho người dùng.

Cũng vì thế, ông dành phần uy tín của giải thưởng cho doanh nghiệp làm ra sản phẩm và người tiêu dùng tham gia bình chọn. Thông số thì đo được, doanh số thì đếm được. Còn giá trị, phải chờ người sử dụng lên tiếng.