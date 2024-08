"Ông vua" tiền cổ Chính Vương và hành trình khuấy động cộng đồng người yêu tiền cổ

Chính Vương có tên thật là Vi Văn Chính, anh sinh năm 1987 tại Bắc Giang và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Trước khi chính thức bước chân vào con đường sưu tầm tiền cổ, anh đã thử sức với nhiều nghề khác nhau như bán mũ bảo hiểm, bán sách, kinh doanh băng chuyền, băng tải, tư vấn quảng cáo và làm dịch vụ trên internet. Tuy nhiên, chính tờ tiền được mệnh danh là "may mắn huyền thoại" đã dẫn lối anh đến với đam mê sưu tầm tiền cổ và theo đuổi nó suốt 12 năm qua. Không chỉ là một nhà sưu tập, Chính Vương còn là một nhà sáng tạo nội dung với hơn 330 nghìn người hâm mộ trên nền tảng Facebook và hơn 800 nghìn người theo dõi trên TikTok.



Chính Vương đã theo đuổi đam mê sưu tầm tiền cổ 12 năm - Ảnh: NVCC

Khởi đầu từ sở thích sưu tầm "những giá trị lịch sử"



Với niềm đam mê cháy bỏng cùng những kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sưu tầm tiền cổ, Chính Vương đã trở thành một trong những nhà sưu tập tiền cổ nổi tiếng tại Việt Nam.

Chính Vương chia sẻ, anh bắt đầu hành trình sưu tầm tiền cổ từ "cái duyên" với tờ tiền được mệnh danh là "may mắn huyền thoại". Đó là tờ 2 USD phát hành năm 1976 của Mỹ. Với anh, nó không chỉ là một tờ tiền thông thường mà còn là biểu tượng của sự may mắn và thành công: "Tờ tiền này mang lại rất nhiều may mắn cho tôi sau này và cũng là tiền đề để tôi theo nghề sưu tầm tiền cổ cho đến tận ngày hôm nay".

Ảnh: NVCC

Có thể nói, những tờ tiền mà Chính Vương sưu tầm không chỉ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao mà còn mang ý nghĩa lịch sử. Và để có thể sở hữu được chúng, anh đã gặp phải muôn vàn khó khăn. Ví dụ như những tờ tiền thời vua Thành Thái do Pháp phát hành trong giai đoạn xâm lược nước ta. Những tờ tiền này có giá trị dao động từ vài chục triệu đến nửa tỷ đồng, tùy vào tình trạng và độ hiếm. Chính Vương nhận định: "Có những tờ có giá trị lên đến cả nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khó nhất là tìm được những tờ tiền vẫn còn trong tình trạng tốt".



Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Chính Vương là khi anh mua một tờ tiền nhàu, rách với giá 150 triệu đồng. "Mức giá này có lẽ ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người, bởi nó là một trong những tờ tiền giấy đầu tiên được lưu hành tại Việt Nam. Nó vô cùng hiếm và không nhiều người biết được giá trị thực của nó", anh nói.

Lan tỏa niềm đam mê thông qua mạng xã hội

Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, Chính Vương còn chia sẻ niềm đam mê của mình trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2021. Anh tự tay biên kịch và đạo diễn các video xoay quanh công việc và sở thích sưu tầm tiền cổ, tiền số đẹp, độc lạ của mình. Chính Vương tâm sự: "Tôi chia sẻ những câu chuyện lịch sử liên quan đến những tờ tiền và giá trị của chúng ở thời điểm hiện tại một cách chân thật, đúng với những gì tôi đã có và đã làm trong thực tế".

Các video của Chính Vương không những thu hút người xem bằng kiến thức sâu rộng, mà còn kích thích sự tò mò và đam mê của khán giả đối với tiền cổ. Điều này đã thúc đẩy anh sưu tầm nhiều hơn, phong phú hơn, để có thể mang đến cộng đồng những tờ tiền quý hiếm, độc lạ. Anh cũng thường xuyên tham gia các sự kiện về tiền ở khắp nơi trên thế giới nhằm trau dồi kiến thức cũng như trải nghiệm để có thể chia sẻ với các khán giả một cách kỹ lưỡng và sâu sắc hơn, có thể kể đến các sự kiện nổi bật như: sự kiện Ulsan Money Fair tại Hàn Quốc, sự kiện Singapore International Coin Fair tại Singapore…

Chính Vương trong sự kiện Singapore International Coin Fair 2024 được tổ chức vào tháng 3 - Ảnh: NVCC.

Theo Chính Vương, sưu tầm tiền cổ là quá trình đòi hỏi rất nhiều đam mê và kiên nhẫn. "Tôi khuyên những người mới bắt đầu hãy tìm hiểu trước qua các video trên mạng, sách về tiền cổ, tiền xưa, sau đó sưu tầm dần dần từ những loại giá trị thấp, dễ kiếm trước rồi mới đến giá trị cao dần. Quan trọng nhất là phải xuất phát từ niềm đam mê hoặc ý định nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của tiền tệ qua các thời kỳ", Chính Vương chia sẻ.



Với Chính Vương, hành trình sưu tầm tiền cổ không chỉ là sở thích, mà còn là sứ mệnh, đam mê mãnh liệt với lịch sử và văn hóa. Những chia sẻ của anh đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng những người yêu thích sưu tầm tiền cổ, giúp họ nhận ra giá trị thực sự của những tờ tiền không chỉ nằm ở những con số mà còn qua những câu chuyện lịch sử vô giá.