HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Ông vua" nhập khẩu LNG sắp xuất hiện: Nhờ hậu thuẫn từ dự án khủng của Nga?

Trang Ly |

Năm 2024, quốc gia này đã nhập 70 tỷ m3 LNG. Dự kiến trong năm 2025, con số tăng lên khá nhiều.

LNG chủ yếu là methane (CH4). LNG là khí tự nhiên được làm lạnh đến khoảng -162°C để chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, điều này giúp giảm thể tích của nó xuống khoảng 1/600 so với trạng thái khí, thuận tiện cho việc vận chuyển.

Hiện nay, LNG thường được coi là "nhiên liệu chuyển tiếp" trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Nó cung cấp một nguồn năng lượng đáng tin cậy với lượng phát thải thấp hơn, giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào than đá trong khi phát triển các công nghệ năng lượng sạch như gió, mặt trời.

Vậy quốc gia nào có khả năng nhập LNG nhiều nhất thế giới năm 2025? Thử tài hiểu biết của bạn với 5 câu hỏi thú vị về sự dịch chuyển năng lượng này.


CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: Trung Quốc dự kiến vượt qua quốc gia nào để trở thành nước nhập khẩu khí đốt qua đường ống lớn nhất thế giới trong năm nay?


Hỏi 2: Đường ống nào được nhắc đến sẽ củng cố vị thế nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc từ Nga?


Hỏi 3: Theo Rystad, nhập khẩu khí qua đường ống của Trung Quốc năm 2024 là bao nhiêu?


Hỏi 4: Theo Rystad, nhập khẩu khí qua đường ống của Trung Quốc trong năm nay dự kiến đạt bao nhiêu?


Hỏi 5: Quốc gia nào hiện là nhà cung cấp khí qua đường ống lớn nhất cho châu Âu?

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại