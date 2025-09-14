"Ông vua" nhập khẩu LNG sắp xuất hiện: Nhờ hậu thuẫn từ dự án khủng của Nga?

LNG chủ yếu là methane (CH4). LNG là khí tự nhiên được làm lạnh đến khoảng -162°C để chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, điều này giúp giảm thể tích của nó xuống khoảng 1/600 so với trạng thái khí, thuận tiện cho việc vận chuyển.

Hiện nay, LNG thường được coi là "nhiên liệu chuyển tiếp" trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Nó cung cấp một nguồn năng lượng đáng tin cậy với lượng phát thải thấp hơn, giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào than đá trong khi phát triển các công nghệ năng lượng sạch như gió, mặt trời.

