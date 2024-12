Chiều 11/12, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, cụ thể:

Ông Trương Tấn Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An - được điều động, tiếp nhận về Huyện ủy Mộc Hóa công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 16/12/2024.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao quyết định bổ nhiệm cho 7 cán bộ. (Ảnh: CTTĐT Long An)

Ông Nguyễn Ngọc Vệ - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An - được luân chuyển đến Thanh tra tỉnh Long An, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, bắt đầu từ ngày 16/12/2024.

Ông Huỳnh Phương Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An - được điều động đến công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 16/12/2024.

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An - được điều động đến Văn phòng UBND tỉnh Long An, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 16/12/2024.

Bà Trần Ngọc Uyển - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Long An - được điều động đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An công tác và chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Ủy viên Đảng đoàn, từ ngày 16/12/2024.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An - được điều động đến Huyện ủy Mộc Hóa công tác, đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 16/12/2024.

Bà Nguyễn Thị Út Thủy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Hóa - được điều động đến Văn phòng Tỉnh ủy Long An công tác. Bà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 16/12/2024.