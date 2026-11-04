Hé lộ kế hoạch lớn giữa FPT và MobiFone

Thỏa thuận kết hợp hạ tầng viễn thông, hệ sinh thái khách hàng, thế mạnh về giải pháp, công nghệ số của MobiFone với năng lực công nghệ, nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp của FPT trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, thương mại, truyền thông và đào tạo.

Ngày 3/11, Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) và Tập đoàn FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, góp phần phát triển hạ tầng số an toàn, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thỏa thuận kết hợp hạ tầng viễn thông, hệ sinh thái khách hàng, thế mạnh về giải pháp, công nghệ số của MobiFone với năng lực công nghệ, nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp của FPT trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, thương mại, truyền thông và đào tạo.

Tham dự buổi lễ, về phía MobiFone có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ông Trần Đức Thành, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty. Về phía FPT có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT.

Hợp tác giữa MobiFone và FPT hướng tới tăng cường phối hợp phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số, phát huy thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai bên cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh hợp tác phát triển, làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng số, nền tảng số và các dịch vụ số trên nền tảng viễn thông.

Ông Trần Đức Thành, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và ông Nguyễn Văn Khoa ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT đại diện hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, MobiFone và FPT sẽ phối hợp phát triển các dịch vụ viễn thông thế hệ mới như mạng di động ảo (MVNO), SIM 5G, kết nối M2M, IoT và các dịch vụ giá trị gia tăng ứng dụng AI. Hai bên đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ trong những lĩnh vực trọng điểm như AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng, 5G/6G và UAV. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp hướng tới phát triển các nền tảng, giải pháp số phục vụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, an ninh, giao thông và đô thị thông minh. Hợp tác cũng được mở rộng sang các lĩnh vực thương mại, phân phối thiết bị và giải pháp công nghệ, truyền thông, khai thác hệ sinh thái nội dung, cũng như đào tạo và nâng cao năng lực ứng dụng AI.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone khẳng định: “MobiFone và FPT đều có thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực riêng trong các lĩnh vực hoạt động, đồng thời có nhiều dư địa để bổ trợ, tăng cường hiệu quả hợp tác. Với tinh thần hợp tác, tin tưởng và cùng phát triển, tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa MobiFone và FPT sẽ ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị cũng như sự phát triển chung của thị trường viễn thông, công nghệ và bán lẻ tại Việt Nam. Đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ: “Hợp tác giữa FPT và MobiFone đang đứng trước yêu cầu mới khi đất nước đặt khoa học, công nghệ làm trụ cột phát triển. Nếu trước đây, hai doanh nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm từng hợp đồng để phát triển kinh doanh, thì nay chúng ta cần cùng nhận những nhiệm vụ lớn hơn, góp sức xây dựng năng lực công nghệ và các ngành công nghiệp mới cho Việt Nam”.

Theo ông Trương Gia Bình, FPT và MobiFone cần phát huy uy tín đã xây dựng qua nhiều năm, mạnh dạn đề xuất những việc lớn, cách làm đột phá và triển khai nhanh để nắm bắt thời cơ. Hai bên có thể bắt đầu từ những công việc cụ thể, thử nghiệm để nhận diện vướng mắc, từ đó hoàn thiện đề án và mở rộng hợp tác. Ông Trương Gia Bình kỳ vọng hai doanh nghiệp sẽ hình thành một liên minh chặt chẽ về khoa học, công nghệ và công nghiệp, cùng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

MobiFone và FPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược năm 2020. Trong quá trình hợp tác, hai bên đã đưa mạng di động FPT vào hoạt động trên hạ tầng MobiFone, phối hợp nâng cấp, vận hành các hệ thống tính cước, quản lý khách hàng và bán hàng tập trung. Đây là nền tảng để hai doanh nghiệp tiếp tục hợp tác, cùng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực công nghệ.

Với sự cộng hưởng giữa hạ tầng viễn thông, nền tảng kết nối, thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái số, MobiFone và FPT hướng tới hình thành các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ có sức lan tỏa rộng, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ số quốc gia và phát triển kinh tế số Việt Nam.