Ông Trump xuất hiện sau thất bại bầu cử, làm một điều trái với quy luật

Tổng thống Donald Trump xuất hiện lần đầu sau thất bại thảm hại của đảng Cộng hoà với lịch trình không giống như những nhà lãnh đạo Mỹ từng làm trong quá khứ.

Theo AP, thông thường các Tổng thống Mỹ sẽ có buổi trao đổi với báo chí vào ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và đối với đảng phải hứng chịu thất bại nặng nề, việc lãnh đạo công khai thừa nhận một phần trách nhiệm cũng được xem là thông lệ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump lại không làm như vậy. Ông bắt đầu ngày mới bằng lịch trình chỉ gồm các cuộc họp kín, trước khi bất ngờ thông báo ý định mời báo chí chứng kiến thời điểm nâng thanh dầm thép cuối cùng lên mái phòng đại tiệc đang xây ở Nhà Trắng. Trên thanh dầm có gắn một cây thường xanh nhỏ, biểu tượng cho sự phát triển và may mắn.

Tổng thống Donald Trump xuất hiện sau bầu cử. (Ảnh: AP)

Tại đây, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa dành gần 20 phút trao đổi về những chi tiết nhỏ trong quá trình thi công. Ông không đề cập đến việc đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội sau hàng loạt thất bại tại những địa bàn vốn được xem là thành trì vững chắc của đảng, trong đó có Texas và Nam Carolina.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không nhắc đến những lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng tham nhũng trong bộ máy liên bang, những vấn đề được cho là góp phần khiến đảng Cộng hòa thất thế trong cuộc bầu cử.

Trong buổi lễ, ông Trump còn ký tên lên xà nhà bằng bút dạ với dòng chữ “Tình yêu!”. “Đây là một công trình kiến trúc chưa từng thấy ở bất cứ đâu”, ông Trump nói vào micro, vang khắp không gian rộng lớn.

Ông Trump dành nhiều thời gian để mô tả về việc phòng đại tiệc sẽ trở thành “nơi an toàn nhất ở Washington” sau khi hoàn thành. Công trình được thiết kế với 5 tầng ngầm cùng một phiến đá cẩm thạch mà ông cho biết là loại vật liệu được săn tìm suốt 50 năm qua.

“Chúng tôi có những cầu thang lớn dẫn từ nhà bếp lên. Nếu tôi đặt nhà bếp ở trên, bạn sẽ mất đi 3 bức tường, bởi vì nhà bếp chiếm khoảng 30% diện tích. Nó sẽ thuộc hàng cao cấp nhất” , ông Trump nói về lý do ông chọn đặt nhà bếp của phòng khiêu vũ dưới lòng đất.

Ông ký tên lên thanh xà sử dụng cho công trình 400 triệu USD tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Sự kiện này diễn ra sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy nhiều cử tri cho rằng Tổng thống Trump đang dành sự quan tâm cho những vấn đề không đúng trọng tâm. Theo khảo sát cử tri của AP, khoảng 2/3 số người tham gia cho rằng ông Trump chưa xác định đúng ưu tiên cần tập trung. Đáng chú ý, phần lớn những cử tri có quan điểm này đã bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử vào Hạ viện.

Buổi xuất hiện của ông Trump sau cuộc bầu cử cũng có thể khiến những nghi vấn về khả năng đảm đương cương vị tổng thống của nhà lãnh đạo 80 tuổi gia tăng.

Năm 2024, ông Joe Biden phải rút khỏi cuộc đua tái tranh cử sau màn tranh luận không thành công với ông Trump. Kể từ đó đến nay, ông Trump vẫn thường xuyên công kích và chế giễu cả năng lực trí tuệ lẫn thể chất của người tiền nhiệm.