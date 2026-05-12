Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng với cách đàm phán của Iran. Một số phụ tá của ông Trump cho biết ông hiện đang nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn hơn.

Ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như điều mà ông cho là sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Iran đang ngăn cản họ đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân, các nguồn tin cho biết. Phản ứng mới nhất từ Iran, mà ông Trump cho là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và "ngu ngốc".

Có nhiều luồng ý kiến trong chính quyền Tổng thống Trump đang đề xuất các hướng đi khác nhau để tiến hành, các nguồn tin cho biết. Một số, bao gồm các quan chức trong Lầu Năm Góc, ủng hộ một cách tiếp cận quyết liệt hơn để gây áp lực buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán - bao gồm cả các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm làm suy yếu hơn nữa vị thế của Tehran. Tuy nhiên, những người khác vẫn đang thúc đẩy việc cho ngoại giao một cơ hội công bằng, các nguồn tin cho biết.

Nhiều người trong nhóm của Tổng thống Trump muốn các nhà trung gian hòa giải Pakistan phải trực tiếp hơn trong các cuộc giao tiếp với Iran.

Đã có một nỗ lực mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực và từ Pakistan để truyền đạt với Iran rằng Trump đang thất vọng và đây là cơ hội cuối cùng để họ nghiêm túc tham gia vào ngoại giao, nhưng dường như Iran không lắng nghe hoặc không coi trọng bất cứ ai, một quan chức khu vực cho biết hôm thứ Hai.

Quan chức này cho biết Mỹ và Iran đang hoạt động dựa trên hai cách tiếp cận đàm phán khác nhau.

Ông Trump đã họp nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng hôm thứ Hai để thảo luận về các lựa chọn sắp tới. Các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết, một quyết định quan trọng về cách thức tiến hành tiếp theo khó có thể được đưa ra trước khi tổng thống khởi hành đến Trung Quốc vào chiều thứ Ba.

Trả lời phỏng vấn Fox News mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc nối lại chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Chiến dịch "Dự án tự do" đã bị hoãn hồi tuần trước, một thời gian ngắn sau khi được khởi xướng.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn hiện đang trong tình trạng "nguy kịch", thừa nhận thậm chí ông còn chưa đọc xong đề xuất của Tehran.

"Liệu tôi có lãng phí thời gian để đọc đề xuất ấy không? Tôi phải nói rằng đây là một trong những đề xuất kém nhất hiện nay", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang treo thưởng lên tới 15 triệu USD "cho thông tin dẫn đến việc phá vỡ các cơ chế tài chính" của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm làm gia tăng áp lực với Tehran.

Số tiền được treo thưởng cho thông tin "về các nguồn thu nhập của IRGC, các nhánh của IRGC hoặc các cơ chế hỗ trợ tài chính quan trọng", bao gồm các công ty bình phong, những người giúp IRGC trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc các tổ chức tài chính đối tác.